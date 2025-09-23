Un grupo de la fundación síndrome de Down tocará en el festival de Muskiz El evento se celebrará este sábado con la presencia del grupo Koma como cabeza de cartel

Laura González Martes, 23 de septiembre 2025, 18:14 | Actualizado 19:06h.

El Doberel Fest, de la mano de la asociación Doberel Elkartea y del Ayuntamiento de Muskiz, volverá a ofrecer un espectáculo gratuito de rock por tercera vez en el municipio. El evento, que tendrá lugar este sábado, congregará en la plaza de San Juan a seis diversas bandas, a partir de las 19.00 horas.

El programa contará también con punk y algo de ska, y como cabeza de cartel destaca la formación navarra Koma, mítico grupo nacido en los noventa, a los que les acompañará Ojito Pestaña, desde Albacete y por primera vez en Euskadi; Linaje y Manifa, de Repélega. Un año más Pasajeros Sin Billete serán los encargados de amenizar la sesión vermut prevista a partir de las 13.00 horas.

Pero los primeros en subir al escenario serán los componentes de Motxila 21, grupo navarro vinculado a la fundación síndrome de Down, que mostrará la importancia del talento y la inclusión en la música. Para poder acudir al festival se volverá a ofrecer una lanzadera gratuita que conectará Muskiz con la estación de metro de Kabiezes, entre las 23.00 y las 04.00 horas, con paradas intermedias en Las Carreras, Gallarta y Nocedal. Además, habrá un parking gratuito para autocaravanas con 45 plazas cerca del recinto, junto al antiguo matadero.