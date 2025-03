Fuerzan una comisión para sancionar los incumplimientos de limpieza en Santurtzi

E. C.

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 13 de marzo 2025, 19:17 Comenta Compartir

La oposición se revuelve de nuevo contra el equipo de gobierno (PNV) por el servicio de limpieza, el contrato más importante del Presupuesto (supone un gasto de más de 5 millones de euros anuales). Tras exigir y aprobar por mayoría en el pasado pleno de noviembre –con el voto favorable de EH Bildu, PSE, Elkarrekin Podemos y PP, y la abstención de los jeltzales– realizar una auditoría a la empresa adjudicataria y sancionarla en caso de incumplimientos del contrato, el equipo de gobierno cumplió su palabra y, con medios propios, inspeccionó el servicio. Finalizado el informe, los resultados han provocado desconcierto en la oposición, que tacha de ridículo el documento por «no responder a la realidad». Ante esta situación, forzará, a iniciativa de EH Bildu, una comisión extraordinaria para tratar en profundidad la cuestión.

El informe, al que ha tenido acceso ELCORREO, refleja que el contrato se cumple, tanto en las calles y parques como en los sumideros. E incluso señala que «en el momento de la limpieza, todos los contenedores huelen a limpio, eliminándose toda la suciedad de los contenedores metálicos y gran parte de los de plásticos». No obstante, el documento incluye en diversos apartados recomendaciones para mejorar el servicio de cara al siguiente contrato –se están preparando los pliegos para 2026–.

Ampliar Imagen a fecha de este jueves de un sumidero colapsado en la calle Máximo García Garrido. E. C.

Por ejemplo, se pide revisar la adaptación de los fregados mecánicos y limpiezas con agua a presión, analizar los puntos de barrido «para analizar si con los recursos existentes se puede llegar a todas las zonas deseables y la viabilidad técnica de la misma», reflexionar sobre «cuáles son los contenedores que mejor se adecuan a las necesidades del municipio» y, entre otros aspectos, estudiar la limpieza de los sumideros, que en algunos casos, advierte el propio informe, «son problemáticos y dificultan los trabajos necesarios para la ejecución adecuada del servicio».

«Es una tomadura de pelo»

El informe ha causado estupor en la oposición. «Nos llevamos la sorpresa de que las denuncias de incumplimientos mostradas con pruebas durante los últimos meses son imaginación nuestra, que las quejas vecinales son injustificadas y que el contrato se cumple», critica Miren Matanzas, portavoz de EH Bildu. Entre las críticas presentadas destacan que no se cubren las bajas ni se cumple la periodicidad de la limpieza en los contenedores y sumideros, y que se ha pagado por maquinaria que no se usa desde hace cuatro años (una barredora eléctrica). Ante esta situación, la formación abertzale convocará una «comisión extraordinaria» para seguir tratando el asunto, porque este informe «no es serio. No vamos a parar hasta que Santurtzi esté tan limpio como nos merecemos sus vecinos».

EH Bildu requiere un voto más para celebrar la reunión, y el resto de la oposición, que lleva meses denunciando la suciedad en el municipio, se mostrará favorable. «Esto es impresentable y una vergüenza, nunca con tanto se hizo tan poco», recalca Itziar Utrera (PSE). Desde Elkarrekin, Ainhoa Lopera mantiene que «es una tomadura de pelo, todos somos conscientes de cómo está el pueblo». Igual opina Luis Ángel Urdiales (PP): «El informe no recoge la realidad de la limpieza de Santurtzi, solo hay que preguntar a la gente por la calle».