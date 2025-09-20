Embiste a un coche de la Ertzaintza en Barakaldo y acaba detenido tras agredir a un agente y esconderse bajo una cama El arrestado, de 20 años, tenía una orden de ingreso en prisión y quebrantó una medida de alejamiento de su expareja

Leire Moro Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:57 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

Un joven de 20 años fue detenido el viernes en Barakaldo tras embestir con su vehículo a un coche patrulla de la Ertzaintza, agredir a un agente, emprender la huída y esconderse bajo una cama en una vivienda del municipio. Por si fuera poco, el arrestado tenía además en vigor una orden judicial de ingreso en prisión y otras dos órdenes de detención, además de haber quebrantado recientemente una medida cautelar de alejamiento respecto a su expareja.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco a través de un comunicado, los hechos ocurrueron durante la mañana del viernes, cuando una patrulla de la Ertzaintza localizó un vehículo sospechoso circulando por el casco urbano de Barakaldo. Al tratar de interceptarlo, el conductor embistió al coche patrulla para darse a la fuga. Tras abandonar el automóvil, que carecía de ITV y seguro, y que conducía pese a haber perdido todos los puntos del carné, huyó a pie por la zona.

La Ertzaintza puso en marcha un dispositivo de búsqueda que culminó a última hora de la tarde. Dos agentes de paisano localizaron al sospechoso en un parque cercano y, al identificarse como ertzainas, el joven reaccionó con violencia: «Propinó un puñetazo en la cara y una patada a uno de los agentes, antes de escapar corriendo hacia el portal de un edificio».

La colaboración entre patrullas del PRI (Patrullas de Prevención y Respuesta Inmediata) y agentes de la Ertzain-etxea de Sestao permitió rastrear el inmueble y, con el consentimiento de los propietarios, acceder a una vivienda donde se sospechaba que podía haberse escondido. Finalmente, fue localizado debajo de una cama, oculto entre varias bolsas. Además de las órdenes judiciales pendientes, al detenido le ha sido imputado un delito de atentado contra agentes de la autoridad, daños y quebrantamiento de medida cautelar. Este sábado ha sido puesto a disposición judicial.