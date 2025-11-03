El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se esperan colocar una veintena de especies diferentes. E. M.

Ekologistak Martxan propone plantar 1.500 árboles en el entorno del BEC

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la biodiversidad en Barakaldo

Laura González

Laura González

Barakaldo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:46

Con el objetivo de fomentar la biodiversidad en Barakaldo, concretamente en el entorno del Bilbao Exhibition Centre (BEC), la asociación Ekologistak Martxan ha presentado un proyecto para llevar a cabo una plantación de unos 1.500 árboles. Esta iniciativa, que firma junto a la cátedra Unesco sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV-EHU, pretende mejorar las zonas verdes que rodean a este gran recinto ferial.

Para ello, según han detallado, esperan colocar una veintena de especies locales distintas, que procederán de semillas de la zona, entre ellas castaños, fresnos, cerezos, avellanos, laureles y sauces.

Ya este año y el anterior el colectivo realizó otras plantaciones en ese punto del entorno de Ansio, con 60 y 100 árboles, respectivamente. Esta nueva iniciativa, que se enmarca en la lucha contra la crisis climática, contempla además un sistema de seguimiento de la renaturalización por parte de investigadores y la realización de una jornada formativa.

