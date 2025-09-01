El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Participantes en el desfile de disfraces el pasado año. G. J. B.

Disfraces, minimotos, paellas y lanzamiento de txapela en las fiestas de Gorostiza

La celebración en honor a Gure Andrea arranca este miércoles en el barrio baracaldés, con más de 40 actividades

Laura González

Laura González

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:15

Uno de los barrios más rurales de Barakaldo, Gorostiza, se enfundará este miércoles día 3 de septiembre el pañuelo para celebrar por todo lo alto Gure Andrea, unas fiestas que fueron recuperadas en 2018, unas tres décadas después de organizar su anterior edición. Este año el programa, que arranca con el campeonato de bolos a cachete, abarca más de 40 actividades.

El jueves el protagonista será el balón, con un torneo infantil de futbito, antes del duelo entre solteros y casados. El viernes destaca la bajada de cuadrillas y disfraces, a las 19.00 horas, que continuará con el recibimiento al Gorotxu y Berzita, antes del pregón y el txupin.

El sábado, al igual que en la jornada anterior, habrá toro de fuego (21.30 horas). Este barrio baracaldés también acogerá un pasacalles de gigantes, y un mercadillo local, además del concurso de paellas, que el pasado año contó con 27 elaboraciones. También se celebrará el tradicional baile de la berza, tanto infantil como adulto. El domingo habrá exhibición de deporte rural vasco, campeonato de minimotos y competición de tortillas. Varios concursos, entre ellos de lanzamiento de txapela, cerrarán el próximo lunes día 8 los festejos.

