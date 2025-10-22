El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido cuando trataba de entrar por una ventana para robar en una vivienda en Güeñes

El hombre, de 28 años, accedió a la propiedad saltando por encima de la valla

Marina León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:45

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 28 años y de procedencia magrebí como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un domicilio de Güeñes. Los hechos tuvieron lugar durante la tarde de este martes. Pasadas las 18.00 horas los agentes recibieron el aviso de que se había activado la alarma de intrusión en una vivienda unifamiliar de la localidad vizcaína.

Una dotación de protección ciudadana que realizaba labores de vigilancia por la zona se acercó hasta el domicilio y descubrió a un individuo en el recinto de la propiedad. Los agentes comprobaron que esta persona no tenía relación alguna con el dueño de la casa y no consiguió dar una explicación razonable sobre el motivo de su presencia allí.

Al parecer, había accedido a la propiedad saltando por encima de la valla y posteriormente intentó entrar en la casa por una de sus ventanas, la cual presentaba evidentes signos de haber sido forzada. El sospechoso fue trasladado a dependencias policiales para realizar las pertinentes diligencias y luego pasó a disposición judicial.

