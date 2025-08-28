Detenido en Trapagaran un hombre de 30 años por una agresión con arma blanca durante una pelea

La Ertzaintza ha detenido en Trapagaran a un joven de 30 años tras agredir con un arma blanca a otro durante una pelea entre varias ... personas. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, se trata de un individuo con antecedentes. Fue arrestado tras huir del lugar.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles al jueves. En concreto, a las 4.25 horas una llamada alertó a la Policía autonómica de que varias personas estaban protagonizando una refriega en la zona del polideportivo, ubicado en el barrio La Escontrilla. Varios recursos de la Ertzaintza se trasladaron al lugar y observaron cómo un hombre presentaba una herida punzante en la zona lumbar de su espalda.

Los agentes solicitaron la presencia de personal sanitario para atender a la víctima que tuvo que ser, posteriormente, trasladada al Hospital de Cruces. Poco después, una patrulla localizaba al sospechoso, cuya descripción facilitada por testigos, coincidía con la del presunto agresor, y procedía a su identificación. El individuo presentaba también una herida en una ceja y en una de sus manos que, según reconoció, se había producido durante una pelea anterior.

El arrestado fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza, después de ser atendido en un centro sanitario. Una vez finalicen las correspondientes diligencias policiales será puesto a disposición judicial en las próximas horas.