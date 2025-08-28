El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenido en Trapagaran un hombre de 30 años por una agresión con arma blanca durante una pelea

El arrestado, que cuenta con antecedentes, huyó del lugar

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:50

La Ertzaintza ha detenido en Trapagaran a un joven de 30 años tras agredir con un arma blanca a otro durante una pelea entre varias ... personas. Según han informado fuentes del Departamento de Seguridad, se trata de un individuo con antecedentes. Fue arrestado tras huir del lugar.

