Detenido en Portugalete un miembro de un grupo itinerante especializado en robos en viviendas Agredió al dueño de la casa que había asaltado, junto con un compinche, que le retuvo hasta la llegada de la Ertzaintza

Iñaki Juez Jueves, 23 de octubre 2025, 14:21 Comenta Compartir

Agentes de la Ertzaintza detuvieron la pasada semana en Portugalete a un hombre, de 39 años y de procedencia europea, tras ser sorprendido robando en una vivienda de la localidad. Se trata de un miembro de un grupo criminal itinerante dedicado a cometer este tipo de delitos en domicilios.

Una llamada al servicio de emergencias 112, realizada sobre las 15.40 horas del pasado miércoles, solicitaba urgentemente la presencia policial en el barrio Zona Nueva de Portugalete. El comunicante alertaba de que tenía retenido a uno de los dos hombres a los que había descubierto dentro de su vivienda.

Personados en el lugar, agentes de la Ertzain-etxea de Muskiz fueron informados por la víctima del robo de que, al volver a su domicilio, había encontrado en su interior a dos hombres desconocidos. Este vecino inicialmente intentó retener a los asaltantes en el interior de la casa cerrando la puerta, mientras solicitaba la presencia policial.

Sin embargo, al haber sido forzada, la puerta no cerraba bien y los presuntos ladrones consiguieron escapar. Fue entonces cuando el dueño de la casa comenzó a perseguirlos, llegando incluso a ser agredido por uno de ellos, que fue finalmente el que logró retener. Su compinche, por el contrario, consiguió escapar.

Robo con fuerza

El detenido está acusado de robo con fuerza en domicilio, daños y lesiones. Entre sus pertenencias, se hallaron unas ganzúas y, previamente, se había desprendido de un trozo de plástico, una parte idéntica del cual se encontró posteriormente en el interior del domicilio.

Asimismo, el hombre cuenta con antecedentes por robos con fuerza y pertenencia banda organizada en otros países europeos para cometer este tipo de delitos. Las investigaciones realizadas consideran probado que el arrestado es miembro de un grupo criminal itinerante procedente de Europa y especializado en el asalto a viviendas para desvalijarlas.

Tras su puesta a disposición judicial, se decretó el ingreso de este hombre en prisión. La Ertzaintza continúa con las investigaciones para la identificación del cómplice, o de otras personas relacionadas con estos hechos, que consiguieron huir.