Desalojan a siete personas de una fábrica abandonada de Portugalete La operación policial se ha llevado a cabo debido al «grave riesgo» que corrían quienes pernoctaban en las instalaciones, que están en mal estado

Diana Martínez Portugalete Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:13

Un operativo formado por la Ertzaintza, guardia urbana y Policía Nacional procedieron este miércoles al desalojo de siete personas que había en el interior de la empresa abandonada 'Portumetal', en Portugalete, debido al «riesgo que podrían sufrir dado el mal estado de las instalaciones», según ha informado el departamento vasvo de Seguridad.

La operación, señalan las mismas fuentes, se ha llevado a cabo debido al «grave riesgo» para la integridad física de las personas que pernoctan en el interior, tras haberse realizado una inspección de las instalaciones a cargo de un técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Portugalete.

Posteriormente, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se encargaron de verificar las identidades de las personas que pernoctaban en la infraestructura abandonada. Una de ellas fue trasladada a sus dependencias para comprobar su situación legal en el Estado. El resto fueron atendidas por los Servicios Sociales del Consistorio jarrillero. El operativo se desarrolló «sin ningún tipo de incidente», afirman las mismas fuentes.