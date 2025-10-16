Una década del festival de mujeres fotógrafas de Barakaldo Este sábao se conocerá el nombre de las ganadoras de esta edición, que cuenta con cinco exposiciones que llenarán de arte las calles y parques del municipio

Laura González Jueves, 16 de octubre 2025

Surgido en 2016 con el objetivo de acercar la fotografía como expresión artística a toda la ciudadanía, a pie de calle, aportando una visión distinta de la sociedad, en clave femenina, el festival de mujeres fotógrafas de Barakaldo, Baffest, ha arrancado este jueves la programación de su décima edición. Convertido ya en una referencia a nivel nacional, celebrará estos diez años de andadura con cinco exposiciones, hasta el próximo 16 de noviembre.

De todas ellas destaca 'Oharkabean, La Ciudad inadvertida', proyecto liderado por la baracaldesa Maied Urrutia, en el que seis mujeres no profesionales (María José Zamora, Reyes García, Asuntzi Martínez, Izaskun Sayas, Rosana Morales y Amagoia Arana) han buscado reflejar otra mirada del municipio, «una ciudad llena de luz, color y poesía». Esta muestra se puede disfrutar en el parque de San Vicente.

Esta cita, organizada por el Ayuntamiento, cuenta también con una exposición sobre comercio tradicional, de Ainhoa Resano, en el parque de Los Hermanos. El centro cívico Clara Campoamor reunirá una selección de imágenes de Asuntzi Martínez, bajo el nombre de 'Los monstruos', y en la zona exterior del Conservatorio se encuentra un proyecto de la mexicana Fernanda del Barrio, ganadora el año pasado de este certamen.

Debates y gala

Además, los nueve proyectos finalistas de esta edición se podrán contemplar en la plaza de San Vicente, junto a la iglesia. El plato fuerte llegará este sábado, con el Argazki Eguna, en Clara Campoamor. Habrá presentaciones, debates y una gala en la que, a partir de las 19.00 horas, proclamará a las nuevas ganadoras del festival.

