Crean un catálogo con 157 negocios para impulsar y hacer visible el comercio local en Barakaldo La inciativa ha surgido gracias a la colaboración conjunta de dos agrupaciones del sector, ACE y Sanbi Dendak

Laura González Barakaldo Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:45 Comenta Compartir

Dos de las tres asociaciones de comerciantes de Barakaldo, ACE y Sanbi Dendak, se han unido, con el apoyo del Ayuntamiento e Inguralde, para dar forma a un catálogo que reúne a 157 establecimientos, con el objetivo de visibilizar y reforzar el tejido comercial del municipio. Bajo el nombre de 'Ideas para regalar', esta iniciativa presenta en formato físico y también en digital, la variada oferta que ofrece la localidad, con imágenes de productos y servicios, y datos de contacto de establecimientos de diversos sectores, desde moda a salud, hogar, alimentación, restauración, ocio, regalos y bienestar.

«Tenemos la suerte de tener todo lo que se necesita en Barakaldo, y es un auténtico lujo», ha destacado la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), en su presentación, solicitando a los vecinos que «los caprichos que pidamos a Olentzero y Mari Domingi, y a los Reyes Magos, sean en el comercio de Barakaldo». «Es una forma de ayudar en un trabajo, el de subir cada día la persiana, que no es sencillo».

Aunque ha visto la luz en fechas navideñas, sus impulsores han destacado la intención de que sea utilizado como una guía de referencia «durante todo el año», «permitiendo a la ciudadanía conocer y apoyar el comercio de proximidad». En edición impresa se distribuirán 3.200 ejemplares, con 60 páginas, entre los comercios participantes. En digital se podrá acceder a través de un código QR que estará visible en los establecimientos.

«Hoy es un día imporante porque hemos sentado las bases de una colaboración conjunta que esperemos que sea fructífera y se repita a lo largo de los próximos años», ha declarado Ibon Ayastuy, presidente de ACE.