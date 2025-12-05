El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Laura Soto, comerciante; la alcaldesa, Amaia del Campo; Ana Medina, de Sanbi Dendak, e Ibon Ayastuy, de ACE. J. T.

Crean un catálogo con 157 negocios para impulsar y hacer visible el comercio local en Barakaldo

La inciativa ha surgido gracias a la colaboración conjunta de dos agrupaciones del sector, ACE y Sanbi Dendak

Laura González

Laura González

Barakaldo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:45

Comenta

Dos de las tres asociaciones de comerciantes de Barakaldo, ACE y Sanbi Dendak, se han unido, con el apoyo del Ayuntamiento e Inguralde, para dar forma a un catálogo que reúne a 157 establecimientos, con el objetivo de visibilizar y reforzar el tejido comercial del municipio. Bajo el nombre de 'Ideas para regalar', esta iniciativa presenta en formato físico y también en digital, la variada oferta que ofrece la localidad, con imágenes de productos y servicios, y datos de contacto de establecimientos de diversos sectores, desde moda a salud, hogar, alimentación, restauración, ocio, regalos y bienestar.

«Tenemos la suerte de tener todo lo que se necesita en Barakaldo, y es un auténtico lujo», ha destacado la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), en su presentación, solicitando a los vecinos que «los caprichos que pidamos a Olentzero y Mari Domingi, y a los Reyes Magos, sean en el comercio de Barakaldo». «Es una forma de ayudar en un trabajo, el de subir cada día la persiana, que no es sencillo».

Aunque ha visto la luz en fechas navideñas, sus impulsores han destacado la intención de que sea utilizado como una guía de referencia «durante todo el año», «permitiendo a la ciudadanía conocer y apoyar el comercio de proximidad». En edición impresa se distribuirán 3.200 ejemplares, con 60 páginas, entre los comercios participantes. En digital se podrá acceder a través de un código QR que estará visible en los establecimientos.

«Hoy es un día imporante porque hemos sentado las bases de una colaboración conjunta que esperemos que sea fructífera y se repita a lo largo de los próximos años», ha declarado Ibon Ayastuy, presidente de ACE.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  5. 5 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  6. 6

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  7. 7 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  8. 8 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  9. 9

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  10. 10 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Crean un catálogo con 157 negocios para impulsar y hacer visible el comercio local en Barakaldo

Crean un catálogo con 157 negocios para impulsar y hacer visible el comercio local en Barakaldo