La concentración motera de Sestao reunirá a 300 aficionados El evento arrancará hoy y se prolongará hasta el domingo, con rutas por la comarca, exhibiciones de acrobacias y un corte de pelo solidario

Laura González Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:12

Los motores volverán a rugir con fuerza en Sestao, que se prepara para acoger este fin de semana a unos 300 aficionados procedentes de diversos puntos del norte de España. La concentración, organizada por la asociación Moon Riders Bizkaia, arrancará este viernes con una bienvenida a las 20.00 y una sesión de DJ en la plaza del Orfeón.

La fiesta Sestao Rider continuará el sábado, con una ruta de 11.00 a 13.00 horas por la comarca. A partir de las 12.00 se celebrará un acto de corte de pelo solidario en la plaza San Pedro, en el que todo lo recaudado irá destinado a la agrupación Moto Emergencias, que centra su labor en acompañar a las rutas moteras para prestar primeros auxilios en el caso de que haya un accidente.

De 19.00 a 20.00 el espectáculo se trasladará a la dársena de La Benedicta, donde Plácido Pérez realizará una exhibición de acrobacias, que se repetirá el domingo, de 12.30 a 13.30. También se realizará una nueva ruta, y habrá varias actuaciones musicales. El colegio Begoñako Andra Mari habilitará una zona de aparcamiento y acampada para los visitantes.

