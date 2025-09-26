El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El concejal de Cultura, Carlos García de Andoin, junto a miembros de la organización. A. S.

La concentración motera de Sestao reunirá a 300 aficionados

El evento arrancará hoy y se prolongará hasta el domingo, con rutas por la comarca, exhibiciones de acrobacias y un corte de pelo solidario

Laura González

Laura González

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:12

Los motores volverán a rugir con fuerza en Sestao, que se prepara para acoger este fin de semana a unos 300 aficionados procedentes de diversos puntos del norte de España. La concentración, organizada por la asociación Moon Riders Bizkaia, arrancará este viernes con una bienvenida a las 20.00 y una sesión de DJ en la plaza del Orfeón.

La fiesta Sestao Rider continuará el sábado, con una ruta de 11.00 a 13.00 horas por la comarca. A partir de las 12.00 se celebrará un acto de corte de pelo solidario en la plaza San Pedro, en el que todo lo recaudado irá destinado a la agrupación Moto Emergencias, que centra su labor en acompañar a las rutas moteras para prestar primeros auxilios en el caso de que haya un accidente.

De 19.00 a 20.00 el espectáculo se trasladará a la dársena de La Benedicta, donde Plácido Pérez realizará una exhibición de acrobacias, que se repetirá el domingo, de 12.30 a 13.30. También se realizará una nueva ruta, y habrá varias actuaciones musicales. El colegio Begoñako Andra Mari habilitará una zona de aparcamiento y acampada para los visitantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  5. 5

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  8. 8

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  9. 9

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  10. 10

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La concentración motera de Sestao reunirá a 300 aficionados

La concentración motera de Sestao reunirá a 300 aficionados