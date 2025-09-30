Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao

Susto en el Puerto de Bilbao. Cinco trabajadores han resultado heridos, dos de ellos graves, este martes tras una explosión en una empresa química ubicada ... en el término municipal de Zierbena. Pasadas las cinco y cuarto de la tarde, se ha registrado una deflagración en ASK Chemicals España, S.A.U, en Punta Sollana, pero ya se ha extinguido y no hay riesgo de propagación. Fuentes del Departamento de Seguridad han confirmado que los cinco operarios han sido trasladados al hospital de Cruces.

A las 17.17 horas se ha activado la emergencia. Bomberos y Bomberas de Bizkaia del parque de Urioste -se han movilizado todas las unidades disponibles- y varias ambulancias se han desplazado a las instalaciones de la Autoridad Portuaria tras recibir el aviso de una explosión en esta compañía, que es referente en el sector químico y se dedica a la producción y distribución de productos destinados a la industria de la fundición.

Según han explicado fuentes forales, la «pequeña deflagración» se ha producido en un silo que varios trabajadores estaban vaciando con polvo de magnesio, que se utiliza en diversas técnicas de fundición. Los operarios han tenido que ser atendidos en el lugar por los sanitarios desplazados: tres de ellos han sufrido quemaduras leves en las manos y otros dos presentan heridas más importantes. Su estado reviste gravedad, si bien se desconoce por el momento qué daños han sufrido.

Asimismo, han acudido patrullas de la Ertzaintza y de la Policía Local de Santurtzi para realizar labores de seguridad, y un técnico de atención de emergencias del Gobierno vasco. Pasadas las 18.15 horas, los 17 efectivos de bomberos desplazados han comenzado a retirarse al dar por controlada la situación. También se ha puesto en marcha una dotación del parque de Artaza, pero finalmente no ha sido necesaria su intervención.

ASK Chemicals España, con más de medio siglo de historia y presente en 25 países, se instaló en el recinto portuario en 2016 y da trabajo a un centenar de personas. En el Puerto de Bilbao cuenta con una nave de más de 10.000 metros cuadrados.