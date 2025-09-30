El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de las instaclaciones de Ask Chemical en el Puerto de Bilbao. Pedro Urresti

Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao

La deflagración se ha producido en ASK Chemicals España, ubicada en el término municipal de Zierbena

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:54

Susto en el Puerto de Bilbao. Cinco trabajadores han resultado heridos, dos de ellos graves, este martes tras una explosión en una empresa química ubicada ... en el término municipal de Zierbena. Pasadas las cinco y cuarto de la tarde, se ha registrado una deflagración en ASK Chemicals España, S.A.U, en Punta Sollana, pero ya se ha extinguido y no hay riesgo de propagación. Fuentes del Departamento de Seguridad han confirmado que los cinco operarios han sido trasladados al hospital de Cruces.

