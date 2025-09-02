El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Petronor ya cuenta con un electrolizador experimental de 2,5MW y trabaja en otro piloto de 10MW. Reuters

EH Bildu de Abanto recurre la construcción de la planta de hidrógeno de Petronor

La formación exige que el proyecto sea sometido a una evaluación de impacto medioambiental ordinaria ya que se ubicaría en una zona industrial cercana a viviendas de Las Carreras

Diana Martínez

Abanto

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:49

El grupo de EH Bildu de Abanto se encara al proyecto de hidrógeno de Petronor, que busca instalar una planta de electrólisis que contará con una capacidad de 100 MW dirigida al autoconsumo de la refinería vasca. Las instalaciones, por valor de 260 millones de euros, estarán conectadas por hidroducto al parque tecnológico de Abanto y servirán para impulsar la descarbonización de Petronor, como parte de su plan trazado para el año 2050.

Desde la formación abertzale han presentado ante el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco un recurso de alzada –un trámite administrativo que permite que una decisión sea revisada por un órgano jerárquicamente superior cuando la resolución original incurre en errores de valoración o procedimiento– impugnando la resolución del Ejecutivo autonómico que autoriza la construcción del electrolizador de 100 MW de Petronor en Las Carreras, considerada como una «modificación no sustancial y, por tanto, eximida de una evaluación de impacto ambiental ordinaria».

Según alegan, el proyecto «supera los umbrales que exigen evaluación ordinaria, ya que implica un incremento del 173% en el consumo eléctrico y del 5,25% en el consumo de agua, manipulación de sustancias peligrosas (hidrógeno y oxígeno), y se ubica en una zona industrial saturada, cercana a áreas residenciales como La Trinidad en Las Carreras». Por ello, desde EH Bildu exigen que se declare la nulidad de la resolución impugnada, que se paralice cautelarmente el proyecto hasta que se resuelva el recurso y que sea sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria «garantizando la participación pública efectiva».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  3. 3

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  4. 4 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  5. 5 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018
  6. 6

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  7. 7

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»
  8. 8

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo EH Bildu de Abanto recurre la construcción de la planta de hidrógeno de Petronor

EH Bildu de Abanto recurre la construcción de la planta de hidrógeno de Petronor