EH Bildu de Abanto recurre la construcción de la planta de hidrógeno de Petronor La formación exige que el proyecto sea sometido a una evaluación de impacto medioambiental ordinaria ya que se ubicaría en una zona industrial cercana a viviendas de Las Carreras

Diana Martínez Abanto Martes, 2 de septiembre 2025, 16:49

El grupo de EH Bildu de Abanto se encara al proyecto de hidrógeno de Petronor, que busca instalar una planta de electrólisis que contará con una capacidad de 100 MW dirigida al autoconsumo de la refinería vasca. Las instalaciones, por valor de 260 millones de euros, estarán conectadas por hidroducto al parque tecnológico de Abanto y servirán para impulsar la descarbonización de Petronor, como parte de su plan trazado para el año 2050.

Desde la formación abertzale han presentado ante el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco un recurso de alzada –un trámite administrativo que permite que una decisión sea revisada por un órgano jerárquicamente superior cuando la resolución original incurre en errores de valoración o procedimiento– impugnando la resolución del Ejecutivo autonómico que autoriza la construcción del electrolizador de 100 MW de Petronor en Las Carreras, considerada como una «modificación no sustancial y, por tanto, eximida de una evaluación de impacto ambiental ordinaria».

Según alegan, el proyecto «supera los umbrales que exigen evaluación ordinaria, ya que implica un incremento del 173% en el consumo eléctrico y del 5,25% en el consumo de agua, manipulación de sustancias peligrosas (hidrógeno y oxígeno), y se ubica en una zona industrial saturada, cercana a áreas residenciales como La Trinidad en Las Carreras». Por ello, desde EH Bildu exigen que se declare la nulidad de la resolución impugnada, que se paralice cautelarmente el proyecto hasta que se resuelva el recurso y que sea sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria «garantizando la participación pública efectiva».