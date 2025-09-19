Barakaldo renuncia a una subvención de 6 millones para mejorar el alumbrado por falta de seguridad Obligaba a colocar farolas «con luz anaranjada» que ofrece «menos visibilidad» y el Ayuntamiento ha decidido pedir una ayuda similar al EVE que permite instalar luminarias con más potencia

Laura González Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:48

Hace un año al Ayuntamiento de Barakaldo le fue concedida una subvención de 6 millones de euros que según confirmaron ayer, acaban de rechazar. Procedía del Ministerio para la Transición Ecológica, en concreto del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía), para la renovación del sistema de alumbrado público de los barrio de Lutxana, Llano, Arteagabeitia, Zuazo y Bagatza, pero las dudas técnicas que suscitaba y la obligatoriedad de instalar unas nuevas luminarias «más anaranjadas y con menos potencia» de la habitual (2.000 lúmenes, en vez de 3.000), llevó a la administración local a su renuncia.

Principalmente tras comprobar en un viaje realizado a Tudela y a Soria, donde cuentan con este sistema, que «generaba una peor sensación de seguridad», tal y como ha señalado la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV). «Deben estar enfocando únicamente hacia abajo. No te permite ver mucho a lo lejos, con claridad, identificar a alguien en la distancia», ha explicado. También recibieron muchas reticencias por parte del grupo de mujeres que suele colaborar con el Ayuntamiento para detectar puntos negros e inseguros en el municipio, lo que les llevó a tomar la decisión de no formalizar esa ayuda que les había sido concedida, rechazo que no supone «ninguna penalización».

Pero esto no supone una renuncia a renovar el alumbrado de estos cinco barrios, que se hará a través de fondos del Gobierno autonómico, del Ente Vasco de la Energía (EVE). «Hemos estado buscando alternativas para seguir contando con ayudas económicas, y poder disponer de luminarias led más eficientes y sin perder el color que ofrece mayor sensación de seguridad. Insistir en el error solo por no perder una subvención habría sido irresponsable, así que hemos antepuesto la sensación de seguridad a las ayudas, y hemos cambiado la subvención de una entidad por la de otra», ha declarado Asier Umaran, concejal de Servicios Municipales (PNV).

El Consistorio trabaja ya con el EVE para acometer la transformación de la iluminación de los barrios, con otro préstamo similar sin intereses, que sí permite instalar las luminarias con más potencia. La ayuda será devuelta «con el ahorro que se genere en la factura, que llegará al 79%».

Temas

Energía

EVE

Barakaldo