Barakaldo tendrá un gran parque de agua el próximo verano

Es uno de los planes estrella de los más pequeños en los días en los que el calor aprieta, y en Barakaldo, si todo va según lo previsto, será una realidad el próximo verano. Se trata de un 'splash park', o parque acuático con chorros, que ya existe en Bilbao y en otros municipios del territorio, y que en el caso de la localidad fabril se instalará en uno de sus pulmones verdes, dentro del jardín botánico. Allí ocupará una superficie de unos 350 metros cuadrados, en parte de la zona existente de juegos infantiles, que será renovada por completo debido al «gran deterioro» que sufren tanto los elementos como el pavimento, como así reza en el proyecto de actuación que acaba de salir a licitación.

Se estima que todo este espacio destinado al disfrute de los niños, en la zona central del recinto y próximo al estanque, esté listo en cuatro meses desde que den inicio los trabajos, y para ello el Ayuntamiento invertirá casi 600.000 euros. La zona de juegos 'seca', como así denominan al parque actual, se transformará en un lugar «más versátil e innovador», con nuevos columpios, toboganes..., y tres espacios diferenciados. Además, está prevista la construcción de un muro de hormigón para evitar que la vegetación provoque daños en el pavimento, como está ocurriendo en la actualidad.

Junto a ello, el nuevo punto de ocio acuático para niños en Barakaldo contará con 25 elementos que expulsarán agua a diferentes alturas. Los pequeños usuarios deberán moverse entre ellos para accionarlos, e interactuar con el resto de niños. Tendrán formas y colores relacionados con la naturaleza, como hojas, flores y pájaros, con el objetivo de lograr que la instalación se mimetice con el ambiente, en un espacio que abarca unos 60.000 metros cuadrados y que cuenta con más de 300 especies de plantas y árboles.

Este proyecto, según avanzó ya el pasado año la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), responde a numerosas demandas planteadas por los vecinos. «Estos parques ya existen en pueblos del entorno y ahora ha llegado el momento de que los más txikis puedan disfrutar de un servicio como este en nuestra ciudad», declaró, asegurando que la ubicación, en el corazón del jardín botánico, «es perfecta para esta nueva estructura».

Zona de solarium

Además de toda esta intervención, en la que se pretende mantener la vegetación existente «en la medida de lo posible», el Consistorio tiene previsto habilitar una ladera junto al 'splash park' para que pueda ser utilizada por los visitantes como solarium durante los meses de verano en los que estará activo este espacio.

