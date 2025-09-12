Barakaldo busca atraer a la ciencia y a la tecnología a niños a partir de 6 años Un novedoso proyecto educativo para despertar vocaciones ofrecerá talleres lúdicos en los que programarán, crearán videojuegos y se iniciarán en la Inteligencia Artificial

«Queremos abrir puertas, que los más pequeños pueden soñar con ser ingenieros, científicas, diseñadoras tecnológicas o astronautas». Con ese objetivo, el de sembrar vocaciones, y con la intención también de despertar curiosidad e interés desde edades tempranas por las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), que les ayudarán a resolver los desafíos que se encuentren en el futuro, el Ayuntamiento de Barakaldo acaba de lanzar un proyecto dirigido a sus vecinos más txikis, niños y niñas de entre 6 y 8 años.

Se trata de 'STEAM 2025', una innovadora iniciativa educativa, utilizando el juego, la creatividad, la tecnología y la práctica como herramientas de aprendizaje, que arrancará en octubre y se prolongará hasta marzo, en dos trimestres, en los que se ofrecerán talleres a los nacidos entre 2017 y 2019. Estos se llevarán a cabo en el centro cívico Clara Campoamor y en el de Cruces. Una experiencia piloto que echa a andar con 72 plazas y con un precio por trimestre (que engloba cinco sesiones, que se realizarán los sábados) de 16,05 euros.

A partir del próximo mes pondrán en marcha 'Barakaldo Smart Kids', con la tarea de construir la ciudad del futuro. Para ello diseñarán objetos urbanos sostenibles con bolígrafos 3D, crearán elementos urbanos inteligentes con Lego, proyectarán su Smart City con realidad virtual y desarrollarán videojuegos educativos. Además, se iniciará en la Inteligencia Artificial con proyectos de reciclaje y medioambiente. Todo adaptado a su edad y a sus capacidades.

El segundo trimestre, desde enero a marzo, saltarán al espacio, aprovechando la misión Artemis II de la NASA. Bajo el lema '¡Exploremos el cosmos!', los pequeños diseñarán y programarán naves espaciales con Lego, simularán el despegue del cohete Artemis en realidad virtual, y construirán modelos en 3D. También desarrollarán un videojuego espacial y utilizarán la IA para entrenar robots lunares.

«Esto no solo es una apuesta educativa sino también una apuesta por el futuro de Barakaldo como ciudad inteligente, sostenible, limpia y verde, con la ciencia y la tecnología como grandes aliadas», ha apuntado la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), resaltando que todos los talleres van a estar impartidos por mujeres. Lo que se busca con ello es ofrecer referentes y tratar de que cada vez más niñas opten por desarrollar carreras científicas. «Esto es una semilla de futuro, de igualdad y de compromiso», ha destacado la regidora.

Inscripciones y sorteo

Pese a que se trata de niños de corta edad, de primero a tercero de Primaria, las encargadas de estas sesiones han asegurado que es una época «en la que están con la mente muy abierta, y todos son capaces», ha apuntado Nuncy Gómez, de Edurobotic. Las inscripciones se podrán realizar del 15 al 22 de septiembre de forma presencial o por teléfono, en los centros cívicos, y a través de la sede electrónica municipal. Si fuera necesario se realizará un sorteo el día 24. Para lo que no hay que apuntarse de manera previa es para otras tres sesiones familiares, el 18 de octubre, 10 de enero y 21 de marzo, en las que habrá un escape room virtual, una gimkana tecnológica y un espacio 'maker'.