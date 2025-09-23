Barakaldo acoge este sábado la única prueba internacional de mountain bike de Euskadi en categoría maratón

Laura González Martes, 23 de septiembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Con el doble objetivo de dar a conocer «la cara más salvaje de Barakaldo», el 63% de la segunda urbe de Bizkaia, compuesto por numerosos montes y extensas zonas verdes y rurales, y de consolidarse y seguir creciendo, este sábado se celebra la X edición de la Pulmón de Acero, la primera prueba internacional de mountain bike en categoría maratón de Euskadi. El pasado año obtuvo el sello UCI y en esta ocasión ampliará el recorrido para tratar de escalar a categoría C1 en 2026, para así atraer a corredores más destacados en busca de más puntos que les den opción de pelear por títulos en las Copas del Mundo.

Esta cita, que será también campeonato de Bizkaia de maratón, incluyó hace cinco años el componente competitivo, asegurándose la presencia de figuras relevantes de la modalidad, como el burgalés Martín Mata, tercero el pasado año; el vizcaíno Julen Zubero, el cántabro Ismael Esteban, el catalán Pau Marzà y el asturiano Adrián García. También participarán varios integrantes del equipo Klimatiza Orbea, puntero en este terreno. En categoría femenina destaca sobre todo la participación de la malagueña Natalia Fischer, cuarta en el reciente Campeonato del Mundo celebrado en Suiza; y de Pili Fernández, ganadora en la primera edición UCI femenina.

Todos ellos tomarán la salida en la zona del Megapark, frente al hotel Puerta de Bilbao, a partir de las 9.00 horas. En la modalidad de competición XCM UCI C2, los 190 corredores inscritos deberán completar 70,9 kilómetros, con 2.400 metros de desnivel acumulado. «Será dura e intensa, con una escalada a Peñas Blancas y una ascensión desde El Regato a Peñas Negras. No van a tener mucho respiro», ha indicado Rubén Sanz, responsable de la organización. Un recorrido que discurrirá por el Biotopo de Meatzaldea, espacio natural protegido, que cuenta con exigentes senderos.

También participarán más de medio millar de cicloturistas que podrán elegir entre ese circuito o la Media Marathon, más asequible, de 39 kilómetros y unos 1.250 metros de desnivel. «Este es un gran evento, la única prueba internacional de maratón en Euskadi, y hay que darle mucho valor», ha señalado Manu Gómez, presidente de la federación vizcaína de ciclismo, destacando el trabajo de limpieza en senderos y caminos. «Si no se celebrara esta prueba seguramente esta tarea no se haría, y no deja de ser un cortafuegos popular que ayuda a que en caso de incendio no se propague el fuego».

Esta edición, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco, tiene varias novedades, entre ellas el paso de la competición del domingo al sábado, lo que ha favorecido la presencia de muchos más participantes llegados desde distintas comunidades y provincias, como Madrid, Asturias y Valencia, y que son ya un 40% del total. Este año también habrá una retransmisión en directo, que se podrá seguir a través de youtube y en una pantalla gigante situada en la meta, en el parque Tellaetxe. Además, contará por primera vez con un trail, una carrera de montaña, de la mano del club local Apuko Mendi Taldea, que se celebrará el domingo, y en la que participarán unas 200 personas.

Pulmón de Acero es además uno de los «proyectos estratégicos» con los que el Ayuntamiento de Barakaldo quiere potenciar el atractivo turístico del municipio, dando a conocer su entorno natural y rural, «que sorprende a quienes nos visitan y que tanto nos enorgullece mostrar». «Se ha convertido en un escaparate que proyecta el nombre de Barakaldo mucho más allá de nuestras fronteras», ha declarado la alcaldesa, Amaia del Campo. Carlos Sergio, director de Deportes de la Diputación, ha calificado esta cita como «un modelo de lo que se puede hacer», por su evolución en esta década.

Este año la persona elegida por la organización para rendirle un homenaje es el aizkolari Julián Larrea, fallecido en enero a los 95 años, «por la implicación que siempre tuvo para poner en valor los herri kirolak en el municipio». Su familia será la encargada de realizar el corte de cinta. Al margen de la competición, habrá muchas actividades paralelas, como el Green Forum Barakaldo, que reunirá este miércoles a expertos del turismo activo basado en la naturaleza, una masterclass de tecnificación en el circuito municipal XC, y una fan zone, situada en la zona de meta, donde habrá numerosas actividades para pequeños y mayores.