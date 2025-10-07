El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Barakaldo tiene una fuerte vinculación con el pueblo andaluz. Luis Áangel Gómez

Barakaldo acoge el encuentro de centros andaluces de Euskadi

La jornada se celebrará este domingo en el polideportivo Lasesarre

Diana Martínez

Barakaldo

Martes, 7 de octubre 2025, 15:33

Comenta

Las casas andaluzas de Euskadi tienen una cita ineludible este domingo en Barakaldo, que acoge el XXXV encuentro de estos centros como muestra de la riqueza cultural que comparten ambas regiones. Más de 500 personas se reunirán en el polideportivo Lasesarre, donde se celebrarán distintas actividades. El programa arrancará a las 11.00 horas con una misa rociera oficiada por Guzmán Martiny y cantada por el coro rociero Zambra del Centro Hijos de Jaén de Barakaldo.

A lo largo de la jornada se sucederán diversas actuaciones culturales que reflejan la fusión de raíces andaluzas y vascas, con la participación de grupos de danza como Erreka-Ortu y Malaka, así como la Compañía Flamenca Christina Pagés y el grupo Flamenco-Fusión con La Boterita. A las 13.00 horas tendrá lugar la recepción institucional, en la que se realizará un aurresku de honor y tomarán la palabra distintas autoridades locales y representantes de los centros andaluces.

Tras un almuerzo y más actuaciones por la tarde, el encuentro finalizará a las 19.30. «En Barakaldo tenemos una fuerte vinculación con el pueblo andaluz. Muchas familias llegaron aquí en busca de oportunidades y lo que trajeron con ellas fue mucho más que trabajo: trajeron su música, arte, tradiciones, espíritu festivo, compromiso… Su manera única de entender la vida, que enriquece nuestra ciudad», apunta la alcaldesa, Amaia del Campo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  4. 4 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  5. 5

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  6. 6

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  7. 7

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  8. 8

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  9. 9

    Las mentiras del héroe de la exploración polar que estuvo a punto de matar a su tripulación
  10. 10

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Barakaldo acoge el encuentro de centros andaluces de Euskadi

Barakaldo acoge el encuentro de centros andaluces de Euskadi