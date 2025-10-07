Barakaldo acoge el encuentro de centros andaluces de Euskadi

Diana Martínez Barakaldo Martes, 7 de octubre 2025, 15:33 Comenta Compartir

Las casas andaluzas de Euskadi tienen una cita ineludible este domingo en Barakaldo, que acoge el XXXV encuentro de estos centros como muestra de la riqueza cultural que comparten ambas regiones. Más de 500 personas se reunirán en el polideportivo Lasesarre, donde se celebrarán distintas actividades. El programa arrancará a las 11.00 horas con una misa rociera oficiada por Guzmán Martiny y cantada por el coro rociero Zambra del Centro Hijos de Jaén de Barakaldo.

A lo largo de la jornada se sucederán diversas actuaciones culturales que reflejan la fusión de raíces andaluzas y vascas, con la participación de grupos de danza como Erreka-Ortu y Malaka, así como la Compañía Flamenca Christina Pagés y el grupo Flamenco-Fusión con La Boterita. A las 13.00 horas tendrá lugar la recepción institucional, en la que se realizará un aurresku de honor y tomarán la palabra distintas autoridades locales y representantes de los centros andaluces.

Tras un almuerzo y más actuaciones por la tarde, el encuentro finalizará a las 19.30. «En Barakaldo tenemos una fuerte vinculación con el pueblo andaluz. Muchas familias llegaron aquí en busca de oportunidades y lo que trajeron con ellas fue mucho más que trabajo: trajeron su música, arte, tradiciones, espíritu festivo, compromiso… Su manera única de entender la vida, que enriquece nuestra ciudad», apunta la alcaldesa, Amaia del Campo.

Temas

Barakaldo

Andalucía