La UPV/EHU y Leioa impulsan un proyecto de ejercicio físico adaptado para pacientes con cáncer

Un nuevo proyecto que mezcla el ejercicio físico y la oncología se pone en marcha en Leioa con el objetivo de mejorar la calidad de ... vida de las personas que padecen cáncer. La iniciativa desarrollará un sistema de evaluación que permitirá clasificar a los participantes según su estado de salud y sus capacidades físicas, con el fin de diseñar intervenciones seguras, efectivas y personalizadas.

La propuesta, liderada por la profesora Ana Rodríguez-Larrad del grupo de investigación Ageing On y enmarcada en la Misión Onko-On de la Fundación Euskampus, cuenta con el respaldo de la UPV/EHU y el Ayuntamiento, que han firmado un convenio de colaboración. Este acuerdo –con una vigencia de cuatro años– no implica costes económicos adicionales, ya que ambas instituciones pondrán al servicio del proyecto sus recursos humanos y técnicos.

El estudio contempla intervenciones de tres meses de duración, con dos sesiones semanales de ejercicio adaptado, que se complementarán con recomendaciones para fomentar un estilo de vida activo. Además, se formará a profesionales en esta área, lo que permitirá consolidar el modelo en el tiempo y reforzar los servicios municipales, según el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria. Destaca también que la investigación «abre un camino esperanzador para quienes afrontan un proceso oncológico».

La puesta en marcha del proyecto cuenta con el apoyo del Servicio de Orientación en Actividad Física (SOAF) de la localidad, que facilitará el acceso a las instalaciones deportivas municipales y actuará como puente entre el personal sanitario y la ciudadanía. Las personas interesadas pueden informarse directamente en el centro de salud del municipio.