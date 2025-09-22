El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El acuerdo ha sido firmado por el alcalde de Leioa, Iban Rodríguez Etxebarria, y Estitxu GaraiArtetxe, la vicerrectora del Campus de Bizkaia y Comunicación Ayto. de Leioa

La UPV/EHU y Leioa impulsan un proyecto de ejercicio físico adaptado para pacientes con cáncer

La investigación incluye evaluación médica, sesiones supervisadas y la formación de profesionales

Johana Gil

Leioa

Leioa

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:47

Un nuevo proyecto que mezcla el ejercicio físico y la oncología se pone en marcha en Leioa con el objetivo de mejorar la calidad de ... vida de las personas que padecen cáncer. La iniciativa desarrollará un sistema de evaluación que permitirá clasificar a los participantes según su estado de salud y sus capacidades físicas, con el fin de diseñar intervenciones seguras, efectivas y personalizadas.

