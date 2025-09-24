El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La UPV ha cerrado el acceso al parking del polideportivo hasta que se adjudique la nueva licitación. manu cecilio

La UPV/EHU empieza el curso sin polideportivo

Los 14 trabajadores están en ERTE desde que cesó el contrato en julio y desconocen cuándo serán subrogados

Leire Pérez

Leire Pérez

Leioa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:10

La Universidad del País Vasco ha comenzado por primera vez en once años el curso académico sin poder ofrecer a sus estudiantes el servicio de polideportivo. Las instalaciones cerraron sus puertas en julio y se desconoce cuándo volverán a abrirse. Desde entonces las dependencias están vacías– la empresa se ha llevado las máquinas– y los 14 trabajadores del complejo afrontan un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE).

Según han explicado portavoces de la UPV/EHU, «hasta finales de este mes las empresas podrán presentar sus ofertas». Lo han hecho «cuatro». Lo que no han aclarado todavía es cuándo volverán a ofrecer el servicio. Como en cualquier tipo de licitación pública, desde que se cierra el plazo hasta que se reúne la mesa de contratación, discurren varios meses. En la nota de prensa enviada, con motivo de la presentación del nuevo curso, la universidad afirmó que «está en marcha el concurso para explotarlo y estará abierto para principios de año». Sin especificar la fecha concreta.

El contrato terminó a finales de 2024. Los empleados critican que la UPV/EH ha tenido «tiempo de sobra» para buscar una «solución» y «sacar el concurso en plazo». Desde la universidad contestan que ha influido el cambio de rector. Joxerramon Bengoetxe ganó las elecciones en noviembre, pero hasta enero la plancha ganadora no tomó su cargo. Y eso repercutió en la «revisión de los contratos que vencían o ya habían terminado». A los empleados les han comunicado el ERTE hasta «diciembre». La futura empresa les deberá subrogar.

«Es un fastidio porque yo venía todos los días, aquí entrenan muchos universitarios, pero también profesores, trabajadores de la universidad y gente que vive en Leioa y en municipios cercanos. Hay facilidad para aparcar», explicó Iratxe a este periódico en julio. Era una de las «despistadas» que no se había enterado del cierre del gimnasio. No fue la única. A Sonia y Manuela, asiduas al polideportivo por las mañanas, no les hizo mucho fastidio que cerrase en antes de verano porque se fueron a su casa –viven en otras provincias–, ahora es otra cosa. Se han visto obligadas a buscar un lugar en el que practicar deporte. «Nos mandaron un e- mail diciendo que se abriría en septiembre, pero no ha sucedido y al paso que va ni sabemos cuándo será...» desconfió Urtzi.

El polideportivo «más moderno y grande de la comunidad autónoma», como se presentó cuando se construyó, se inauguró en 2004. La universidad invirtió más de 6,5 millones en unas instalaciones con 27 hectáreas y un pabellón polivalente con una cancha cubierta de 2.200 metros cuadrados. En el segundo edificio, más reducido, se ubicaron los controles de acceso. En la planta superior se acondicionó el espacio para gimnasio.

