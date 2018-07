Getxo refuerza la seguridad para las paellas de Aixerrota del domingo

Getxo ya se prepara para una nueva edición del Concurso Internacional de Paellas que se celebrará el próximo domingo en Aixerrota. El Ayuntamiento dará continuidad al proyecto piloto puesto en marcha el año pasado con el objetivo de aumentar la seguridad y la limpieza. Se pretende minimizar riesgos y evitar incidentes como el vivido en la última edición, a la que acudieron 20.000 personas. El año pasado una de las cuadrillas dedicadas a cocinar las paellas, que estaba situada en la zona oficial y acotada, intentó sin éxito reavivar un fuego en uno de los agujeros que se utilizan como fogones y a alguno de sus miembros se le ocurrió recurrir a una garrafa de combustible. El bidón de gasolina acabó ardiendo y provocó quemaduras a cinco mujeres. Cuatro de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital de Cruces, donde quedaron ingresadas, y la quinta fue atendida en el lugar. La más grave presentaba «heridas de tercer grado».

La Ertzaintza y la Policía Local de Getxo han puesto en marcha un dispositivo para el próximo domingo que consistirá en la realización de cortes de tráfico y prevención de delitos. También se realizarán tareas de protección de riesgos y asistenciales para que la jornada discurra con la mayor seguridad posible. Por otro lado, se volverán a instalar contenedores de vidrio y se realizará una limpieza posterior de la explanada.

«¡En Getxo planto a las agresiones sexistas!»

Un mosaico dejará claro que en Getxo 'no es no'. La Asociación Txas Argia, organizadora de la fiesta de las paellas, construirá una imagen de cien paneles dentro de la campaña «¡En Getxo planto a las agresiones sexistas!». Cada cartulina será levantada por una persona frente a las txosnas a las once y media de la mañana.