Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo El Ayuntamiento repite el concurso público porque las empresas incumplen la fecha de consumo mínima de los productos

El Ayuntamiento de Getxo adquiere todos los años cerca de medio millar de cestas de Navidad para sus trabajadores. El importe del contrato es de 77.000 euros y cada paquete tiene un valor de alrededor de 100 euros. Este año, sin embargo, los obsequios podrían no llegar a tiempo. El Consistorio se ha visto obligado a repetir la licitación que inició en julio, después de que todas las empresas incluyesen productos «caducados o con poco margen de consumo».

Según explican fuentes municipales, «varios» de los alimentos que debían contener los paquetes estaban afectados, entre ellos el «jamón y el turrón». Una de las condiciones para que las licitadoras se hicieran con el concurso público era que tuvieran una fecha de caducidad más allá del «31 de marzo de 2026». Las 8 licitadoras presentadas lo incumplieron, lamentan. Por ejemplo, en el caso de los turrones habían sido elaborados el «año pasado». Habitualmente los productores recomiendan que estos dulces se degusten antes de que se cumplan los doce meses de que han salido al mercado. Algo similar sucede con los mazapanes, mantecados...

Desde el Consistorio getxotarra aseguran que una vez que los técnicos municipales se percataron del «error» han publicado nuevamente el concurso. Los responsables municipales confían en que hay «margen». Las empresas tienen ahora hasta el 24 de octubre para presentar sus ofertas.

«Comercio justo»

Obligatoriamente deberán incluir café molido de comercio justo. Como requisitos mínimos también se exige que la curación del queso sea al menos de 4 meses y de 12 meses en el caso de la paletilla de jamón Ibérica de cebo. El vino tinto reserva deberá cumplir con un envejecimiento mínimo de tres años, uno de ellos en barrica. Se detalla al milímetro el tueste mínimo de las almendras o de la miel en el turrón. Otros productos obligatorios serán el chorizo Ibérico, los esparragos y el foie de Oca. De esta forma las empresas no tienen margen de maniobra para luego realizar cambios. «No se pretende conseguir el precio más bajo, sino elegir la cesta de mayor calidad dentro del importe fijado», recogen las bases.

Para ganar más puntos tendrán la opción de sumar al listado inicial una botella de vino rosado, unas trufas de chocolate, más paletilla de jamón y una botella de aceite oliva extra. Sumará 60 puntos. A más productos con Denominación de Origen se añadirán otros 30 puntos más.

