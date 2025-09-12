El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimonovena etapa de la Vuelta a España, en directo
Todo el arbolado junto a las rampas mecánicas de la parte inferior de la calle Bidezabal ha sido eliminado. J. G.

Talan varios árboles para sustituir las rampas de Bidezabal tras dos años paradas

La sustitución de las cintas de la parte inferior de la calle arranca el 22 de septiembre y se prevé que estén operativas a mediados de noviembre

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:29

La calle Bidezabal en Algorta luce un aspecto menos verde. Alrededor de media docena de árboles han sido retirados del lateral de las rampas 1 ... y 2, las situadas en la parte inferior de la cuesta. La razón, el 22 de septiembre comenzará la reparación de la estructura después de más de dos años sin funcionar. El Ayuntamiento acometerá los trabajos de renovación integral, cuyo contrato de adjudicación asciende a 610.000 euros, y se espera que a mediados de noviembre ya estén en funcionamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  3. 3

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  4. 4 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  5. 5

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  6. 6

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  7. 7

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  8. 8

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  9. 9

    Polémica por el tercer grado a Mikel Otegi, que mató a dos ertzainas
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Talan varios árboles para sustituir las rampas de Bidezabal tras dos años paradas

Talan varios árboles para sustituir las rampas de Bidezabal tras dos años paradas