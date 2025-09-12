Talan varios árboles para sustituir las rampas de Bidezabal tras dos años paradas

La calle Bidezabal en Algorta luce un aspecto menos verde. Alrededor de media docena de árboles han sido retirados del lateral de las rampas 1 ... y 2, las situadas en la parte inferior de la cuesta. La razón, el 22 de septiembre comenzará la reparación de la estructura después de más de dos años sin funcionar. El Ayuntamiento acometerá los trabajos de renovación integral, cuyo contrato de adjudicación asciende a 610.000 euros, y se espera que a mediados de noviembre ya estén en funcionamiento.

Según el Consistorio, la tala es «una actuación previa y necesaria» para la retirada de las pasarelas mecánicas actuales y la colocación de las nuevas. Además, «los ejemplares eliminados eran de especie invasora Ligustrum Japónica Negra, mientras que las coníferas se han trasplantado a zonas verdes cercanas», apuntan fuentes municipales, que añaden que los setos existentes se han recolocado justo del otro lado de las bandas.

El desmonte no ha pasado desapercibido entre los vecinos. Muchos se han sorprendido al ver la tierra levantada y los grandes huecos donde antes reposaban los árboles. «No tienen conciencia ecológica», denuncia Endika Aranbarri, residente del barrio, que recuerda cómo «daban sombra en verano y hacían la calle más agradable». Otros reprochan que «se está perdiendo el verde y la naturaleza en el municipio, ya casi no hay zonas verdes y las pocas existentes las están desapareciendo». Se preguntan si «no había otra manera de hacer la obra sin cargarse la vegetación».

Aunque Sonia Arrieta, vecina de la zona, reconoce que cuando «el viento era fuerte, las hojas estaban por todos lados» y complicaba el tránsito por la acera, duda de si la retirada total era la solución en lugar de optar por la poda frecuente. El Consistorio insiste en que la decisión busca evitar problemas futuros como la caída de hojas, ramas o frutos que pueden contribuir a la avería de las rampas. Las características de las futuras son idénticas a las dos ya sustituidas (las 3 y 4) en la parte superior –cuyo servicio se restableció el pasado mayo, también después de dos años inoperativas–, serán antideslizantes ante la lluvia e incorporan una guía de pasamanos anti vandálica e iluminación led.

La intervención es el resultado de años de quejas vecinales. Llegar al ambulatorio o a la estación de metro es un «calvario», lamenta Josu Garaza de 84 años mientras intenta «escalar» con dificultad a las rampas que sí funcionan.

Desvío del tráfico

De cara a restablecer el servicio, la última semana de septiembre –y a partir del 6 de octubre–, debido al desplazamiento de maquinaria pesada se realizarán desvíos de tráfico en la calle, entre las vías Aralar y Sarrikobaso. Por ello se liberará el aparcamiento en este tramo a fin de posibilitar el tráfico rodado en la zona. «La normalidad se restablecerá tan pronto como sea posible una vez finalizados los trabajos», apuntan portavoces del Ayuntamiento.