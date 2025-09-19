Sopela crea una red de bidegorris para conectar la playa y el centro Las obras, que comenzarán este lunes, crearán nuevos carriles y mejorarán los existentes

Johana Gil Sopela Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:24 Comenta Compartir

Este lunes comenzarán las obras de mejora de los bidegorris que unen la playa de Sopela con el centro del municipio, un proyecto que transformará la movilidad en la zona. El proyecto, que forma parte de un plan más amplio de fomento de la movilidad sostenible, se espera que finalice a mediados de diciembre.

Con una inversión total de 256.778 euros, las obras incluyen la creación de bidegorris de doble sentido en Uribe Basterra, que se pavimentarán con asfalto rojo para diferenciar claramente el espacio destinado a los ciclistas. Además, se instalará nueva señalización horizontal y vertical, se adaptarán los pasos peatonales y se rebajarán las aceras para garantizar la accesibilidad de todos los usuarios. También se colocarán pilonas y separadores para mejorar la seguridad y evitar la invasión del espacio por parte de vehículos.

Uno de los elementos más esperados es la conexión de los viales existentes, lo que permitirá crear una red de carriles continuos. Para ello, se intervendrán las rotondas de Ingestabaso con Atxabiribil Etorbidea y de Ingestabaso con Arrietara Etorbidea. Además, algunos tramos cerca de los arenales se reordenarán para convertirlos en calles compartidas, con preferencia para las bicicletas.

El concejal de Desarrollo Local, Eder García, ha subrayado que de esta manera se facilitará los desplazamientos entre el centro y la playa, además de que se contribuirá a un entorno más respetuoso con el medio ambiente. Aclara que el proyecto está financiado en parte por la Unión Europea a través del plan de sostenibilidad turística de Euskadi –a través de la Asociación de Desarrollo Rural Jata Ondo.– con una subvención de 226.900 euros. El resto del presupuesto será asumido por la propia localidad.

Temas

Sopela