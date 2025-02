Las rampas de Bidezabal en Algorta acumulan más de año y medio averiadas

Leire Pérez Getxo Miércoles, 12 de febrero 2025, 18:33 | Actualizado 18:58h. Comenta Compartir

Los vecinos de Bidezabal no llegan a entender qué es lo que sucede con las rampas. No bromean sobre las averías, porque no es para hacerlo después de «más de año y medio de averías», pero sí que le echan un poco de guasa para sobrellevar la situación. «Esto es un completo misterio, estamos medio resignados, con el tiempo que llevan rotas, más de año y medio, como para no. No tiene ningún sentido que hagamos una inversión de este tipo y luego dejarla estropear, no hay explicación lógica», lamentó ayer Alfredo mientras subía la que es una de las cuestas más pronunciadas de Getxo.

Únicamente funcionaba la tercera cinta. Hace un mes estuvo en marcha la primera, pero duró poco. «Vivo aquí al lado, no es normal, hay gente que tiene que subir en autobús al ambulatorio. No se entiende nada porque no es un problema del agua, mira lo que ha llovido esta noche y una está en marcha», comentó otro getxotarra. «Empezaron a funcionar una temporada, pero otra vez igual, está fatal, mi marido que está en silla de ruedas no puede hacer nada», añadió Arantza Alonso.

Adoración Outumuro de 80 años, se recupera como puede de «varios días en la cama». «Subí con el carro de la compra la cuesta, no tenía que haberlo hecho porque me dio un tirón del esfuerzo y he estado varios días fastidiada», lamentó. «Es un incordio para la gente mayor y es una de las zonas de Getxo más envejecida», recordó Loli mientras subía como podía la calle. El Ayuntamiento dispone de 1,2 millones de euros para renovar la infraestructura por completo.