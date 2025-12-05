Punta Begoña reafirma su proyección internacional como patrimonio cultural El proyecto de rehabilitación de las galerías abiertas al público gana el Premio Ibérico en la gala celebrada en Portugal

La recuperación de Punta Begoña traspasa fronteras. Las galerías han brillado al situarse como el mejor proyecto en todas las categorías posibles de los Premios Ibéricos de Patrimonio. Su nombre, junto al del municipio de Getxo, ha sonado con fuerza en Sintra (Portugal), donde se celebró uno de los encuentros más destacados del ámbito cultural.

La fundación, que gestiona el espacio, presentó la iniciativa «Restauración Abierta. Patrimonio que conecta a la sociedad», tras superar una selección especialmente exigente. Cada dos años, el certamen revisa decenas de candidaturas que abarcan desde grandes museos hasta asociaciones vecinales y proyectos independientes. En esta ocasión, únicamente dos propuestas españolas alcanzaron la fase final.

Una gala puso este viernes el broche final a esta edición, que incluyó a una veintena de iniciativas internacionales. Tras dos jornadas de presentaciones, mesas redondas y clases sobre gestión de espacios y cascos históricos, en la que también participaron planes de Francia, Italia, Polonia o Georgia.

Según explica la directora de la entidad getxotarrra, María Peraita, «la innovación tiene que ver con la forma en la que el lugar ha abierto desde el principio el proceso de rehabilitación a la población, que puede conocer los avances, los descubrimientos y definir juntos el uso presente y futuro del monumento». Precisamente, en este mirador al Abra, aún en obras al menos por un lustro más, se han reactivado las visitas guiadas y se realizan actividades socioculturales y de servicio público. Una estrategia que califican de «pionera» cuyo potencial turístico, formativo y técnico están comenzando a explorar.

La defensa ante el jurado –integrado por expertos de Reino Unido, España y Portugal– puso el acento en dos líneas de trabajo que han marcado la renovación. Por un lado, las Jornadas Europeas de Radio, que en los últimos dos ejercicios han transformado el recinto en un pequeño festival cultural semanal durante el mes de octubre, mezclando entrevistas, música, literatura, artesanía y divulgación científica en directo.

Por otro, la experiencia que recrea una «máquina del tiempo», un recorrido multimedia que combina imagen, sonido y escenas históricas para viajar por momentos clave del siglo XX. «Estas dos propuestas muestran muy bien lo que somos: un espacio que experimenta, que abre sus puertas y que busca nuevas formas de contar lo que fuimos y lo que seguimos siendo», señaló Peraita ante el grupo evaluador.

