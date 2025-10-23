El Puerto de Getxo decidirá el lunes si admite la renuncia de la concesionaria El Consejo de Administración de la sociedad pública valorará si penaliza a la empresa y ejecuta el aval de 1,5 millones

Leire Pérez Jueves, 23 de octubre 2025, 00:51 Comenta Compartir

Se empiezan a despejar las dudas. Tras dos semanas sin saber qué sucederá con la reforma del Puerto de Getxo, una vez que la concesionaria renunciase por sorpresa, la sociedad pública Puerto Deportivo El Abra-Getxo (dependiente en el 67% del Ayuntamiento) activa el Consejo de Administración. El lunes los ocho consejeros de la entidad pública –3 por el PNV, 2 representantes por Euskadiko Kirol Portuak (también en manos jeltzales), 1 por el PP, 1 por EH Bildu y un último por el PSE– decidirán si aceptan la solicitud de La Unión Temporal de Empresas formada por Abra Moyua y Bycam de marcharse o, por el contrario, rechazan la renuncia. De optar por la segunda opción «como parte del procedimiento establecido» penalizarán económicamente a las constructoras con la ejecución del aval de 1,5 millones de euros.

La UTE entonces se comprometió cuando ganó el concurso a invertir 21 millones de euros a cambio de revitalizar el lugar durante 15 años. Debía pagar 1,2 millones de euros a la sociedad pública cada ejercicio – 300.000 euros del total van a parar a la Autoridad Portuaria–. Las empresas alegaron en su marcha que tenían que correr con unos «gastos millonarios por descontaminar los terrenos», inicialmente no recogidos en la licitación, y que debía de haber recibido la concesión «libre de cargas». En el Puerto Deportivo todavía hay varias empresa funcionando y centenares de amarristas. Ambos puntos serán utilizados por la concesionaria para no asumir la ejecución del canon.

Desde la sociedad pública insisten en que antes de romper el contrato la concesionaria deberá entregar la «información y documentación» para que haya una transición «plena y ordenada». Y a partir del 1 de enero sea la propia sociedad pública la que se haga cargo de la gestión del puerto, al menos hasta que se decida qué hacer y si se celebra un nuevo concurso público. La segunda opción toma cada vez más fuerza. La Autoridad Portuaria ha iniciado una modificación legislativa que permitirá construir un hotel, algo a día de hoy prohibido con el fin de que Getxo se convierta en una base de entrada y salida de cruceros.

Cese

La idea de que se levante un edificio de hasta 26 metros de altura (entre 6 y 8 pisos) y 190 habitaciones ha generado una gran polémica en el municipio. El Ayuntamiento se ha visto obligado a alegar que el edificio no sea más alto que la Casa de Náufragos de Arriluze. A las pocas horas de que el Consistorio comunicase su alegación la UTE presentó su renuncia.

La «falta de planificación en la licitación, una gestión improvisada, sin control y con graves consecuencias para el futuro del puerto y la imagen del municipio» ha llevado al PP a registrar una moción en pleno en la que se pide que el Ayuntamiento pida a la sociedad el «cese inmediato» del director, Álvaro Cerezo. El PNV ejerció ayer una defensa férrea del gerente y arremetió contra el PP. Negó incluso que se le pueda cesar «sin procedimiento, contrastar la información ni defensa». El PNVse volvió a quedar solo. El PSE, socio de gobierno, se mostró partidario de debatir la moción y que se vote el cese.