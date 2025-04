«No puede ser que la gente venga a consumir bonos y no compre en Getxo»

Si hay alguien que conoce al dedillo el sector comercial y profesional de Getxo es Nuria Ruiz de la Hilla. Lleva vinculada a la asociación Getxo Enpresa más de 25 años, los dos primeros como técnica del que es uno de los colectivos más representativas de Euskadi por su estructura y el número de socios (cerca de 300). Apuesta por fortalecer el tejido empresarial, tejer redes y una mayor presencia en el comercio on line.

– ¿Qué radiografía hace del estado del sector en Getxo?

– Es complicado dar un mensaje general, tenemos ochenta subsectores y no todos están en la misma situación, aún así podemos decir que el momento no es bueno para el pequeño negocio.

– En los últimos cinco años el municipio ha perdido 348.

– No tenemos datos actualizados, los del Eustat tampoco lo están. La situación es complicada, Getxo tiene una ventaja, hay mucha movilidad y una capacidad económica alta para emprender.Algunos cierran, otros abren. En Las Arenas han cambiado quince negocios en los últimos años. Sí que hay dificultad para encontrar gente que se haga cargo de locales que cierran por jubilación.

– Sus asociados cuentan con una plataforma de comercio on line. ¿Es un paso más para competir con las grandes superficies?

– El pequeño comercio tiene características que garantizan su superviviencia. La atención profesional, el cuidado al cliente y los servicios complementarios que da. Todo lo que sea ayudar a la digitalización es importante. Hay que animar a los vecinos que consuman en Getxo. En la medida que hay riqueza de comercio, los barrios se revalorizan, hay vida, seguridad, dinamismo...

– Están trabajando en un nuevo servicio a domicilio. ¿En qué consistirá?

– Nos hemos reunido con nuestros asociados y les pareció interesante habilitar un servicio para sus clientes. Estamos trabajando en ello. Hace cuatro años hicimos una experiencia piloto y vimos que no tenía mucho alcance porque los costes se disparaban, ahora estamos trabajando con plataformas grandes que hacen el reparto a domicilio.

– ¿Con cuáles?

– Pues queremos conveniarnos con Just Eat, Glovo, etc, para que nuestros asociados tengan condiciones preferentes.

– ¿Hay algún proyecto relacionado con la llegada de los cruceros?

– Es un público interesante, pero difícil porque muchos vienen con el plan cerrado.

– ¿Un año más tienen que luchar por captar ese cliente?

– Exactamente. Una asignatura pendiente, vamos hacer más adelante una acción específica para los turistas con la plataforma on line Gertu App.

– Se iba a dar una vuelta a los Getxobono, de momento se mantienen. ¿Qué opinan?

– Incorporan una novedad interesante. Antes de que comience la nueva campaña de canje habrá que hacer una compra de 20 euros. Está muy bien porque los comercios llevan tiempo quejándose de que los meses previos no venden. No puede ser que la gente venga a consumir bonos y no compre en Getxo.

– ¿Van a adelantar la celebración del desfile de Getxo Moda a mayo?

– Lo barajamos, pero los comerciantes prefieren mantenerlo en octubre. Hace años se estudió adelantarlo a primavera porque servía de cara a la campaña de verano. Hay mejor climatología, pero este año se ha decidido así.

– ¿Tras la polémica del año pasado por la delgadez de las modelos van a adoptar algún cambio?

– Nos consta que las agencias cuidan ese aspecto. Hubo variedad, gente más mayor, de color, diferentes géneros. Nos parece bien que un concejal tenga una opinión en este sentido, como ha sido, pero la realidad es que siempre ha sido un desfile con diversos perfiles. Esos aspectos siempre se han tenido en cuenta y se volverán a tener este año en el casting.

– ¿Han ampliado el número de actividades que celebrarán este año?.

– Sí. Ofreceremos varios espacios de networking, muchos asociados nos dicen que lo más importante es tener contacto y relación con otros comercios. Vamos a realizar varios encuentros con la idea de ir creciendo, de que se vaya incorporando más gente y generaremos un grupo compacto de conocimiento. Ahora lo vamos hacer en la asociación, el primero que hicimos en marzo salió fantástico. Lo importante es que hagan relaciones entre ellos. Hay otras interesantes, vamos a proponer a nuestros asociados planes de marketing, una acción a los hosteleros y comercios para que reduzcan los excedentes alimentarios, etc.