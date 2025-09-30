El PP alerta de que los suelos del Puerto Deportivo de Getxo están contaminados La formación política presentará alegaciones a la modificación que está tramitando la Autoridad Portuaria para construir un hotel

Leire Pérez Getxo Martes, 30 de septiembre 2025, 13:16 | Actualizado 13:22h.

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Getxo ha alertado este martes de que los terrenos donde se proyecta la construcción de un hotel en el Puerto Deportivo están incluidos dentro del inventario de suelos contaminados del País Vasco de la sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno vasco, Ihobe. Los populares presentarán alegaciones a la modificación que está tramitando la Autoridad Portuaria para construir el futuro edificio. La formación política solicitará un informe de impacto ambiental que clarifique la situación del solar así como que se reduzca «de forma considerable» la altura del edificio previsto. El proyecto contempla una cota máxima de 26 metros y entre 170 y 190 habitaciones.

El portavoz de la formación, Eduardo Andrade, advirtió de que «antes de acometer cualquier actuación en la zona, ya sea levantar un hotel, derribar los antiguos cines o incluso reformar las instalaciones existentes, es imprescindible previamente realizar una investigación detallada sobre la calidad del suelo». En opinión del popular, «el análisis debe garantizar que no existen riesgos asociados a la contaminación ni para los trabajadores ni para los futuros usuarios, además de asegurar una correcta gestión de los residuos, de las edificaciones y de las tierras a excavar conforme a la legislación vigente».

Desde el PP se ha solicitado una reunión del consejo de administración de la sociedad gestora del Puerto Deportivo Abra - Getxo para conocer si sus responsables eran conocedores de esta situación y preguntar quién asumirá las tareas.