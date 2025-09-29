Plentzia transformará el entorno del metro con una rotonda y un parking renovado

El entorno fuera de la estación de metro de Plentzia se transforma. El Ayuntamiento y la Diputación Foral de Bizkaia han firmado el convenio de ... colaboración para reorganizar el espacio entre el aparcamiento junto a la antigua parada de tren, el puente peatonal que conecta con el centro urbano y el campo de Rugby. Los planes buscan mejorar los accesos, la movilidad y la seguridad vial en una zona de tráfico en el barrio de Txipio.

La actuación incluye la construcción de una nueva rotonda de 14 metros de diámetro, lo que permitirá ordenar la circulación y facilitar los giros de los vehículos sin interrumpir la movilidad. Desde allí partirá un vial de conexión hacia el camino de Txipio, configurando una intersección. El actual trazado quedará en desuso y se destinará a zonas peatonales, aparcamiento de coches y bicicletas.

Uno de los ejes principales de la intervención será la creación de un nuevo parking disuasorio, con capacidad para 85 plazas, pensado para los usuarios del metro. El terreno se extenderá sobre la parcela donde se ubican las antiguas instalaciones de la Cruz Roja.

El plan contempla también la habilitación de dos paradas de autobús con apartadero en la BI-2122, una en cada sentido, de modo que las líneas interurbanas, como la que conecta Gorliz con Plentzia, puedan maniobrar directamente en la nueva rotonda. Además, se construirá un bidegorri que conectará con la estación, reforzando la apuesta por la movilidad sostenible.

Frente a las medidas de integración ambiental, está prevista la revegetación ligada a la zona húmeda e integrada en el paisaje afectado por las obras y el uso de sistemas de drenaje sostenible para evitar vertidos a la ría.

El convenio rubricado por el diputado foral de Infraestructuras, Carlos Alzaga, y el alcalde Aitor Garagarza, subraya que la obra es «conveniente para mejorar la seguridad vial, la visibilidad en los accesos, reducir la intensidad del tráfico y ampliar la oferta de transporte público».

El propio Garagarza matiza que «el documento ahora debe pasar por la Junta de Gobierno Foral y, si se cumplen los plazos, la previsión es que las obras puedan comenzar en mayo del próximo año». El plazo de ejecución de las obras, una vez arrancadas, se ha fijado en 12 meses, según recoge la documentación técnica.