Nuevos vertidos reavivan la preocupación por la contaminación en el río Gobela

La contaminación en el río Gobela vuelve a encender las alarmas. Un reciente estudio ha confirmado la presencia de lindano, un pesticida prohibido desde hace ... años, en varios puntos de la red fluvial a su paso por el municipio de Getxo. El origen se sitúa en los lixiviados del antiguo vertedero de Lleuri, situado bajo el actual centro comercial Artea (Leioa), según un informe elaborado por la Agencia Vasca del Agua (URA) y la Fundación AZTI.

El documento, publicado en junio, advierte de que la estación de control que recoge las aguas que emergen del subsuelo de Lleuri no cumple con los estándares de calidad química exigidos. Se ha detectado en sus análisis concentraciones de esa sustancia tóxica que se utilizaba como insecticida, y que puede acumularse activa durante años. Destaca además que el compuesto no solo aparece en el Gobela, sino también en otras estaciones situadas en Asua, Ballonti y Galindo. Este patrón confirma «una filtración continuada» que afecta de forma progresiva, según los técnicos.

El área de residuos, clausurada hace décadas, se considera uno de los principales puntos negros medioambientales de la comarca. Su ubicación complica cualquier actuación a gran escala. Por lo que el hallazgo ha reavivado las críticas de colectivos ecologistas y grupos municipales. Reclaman medidas urgentes para frenar el avance de la contaminación y la recuperación ambiental del afluente. El portavoz del grupo local del Partido Popular, Eduardo Andrade, ha exigido conocer el estado actual del sellado del vertedero y las actuaciones previstas por las instituciones. «Estamos ante un foco que afecta no solo a nuestro municipio, sino a todo el sistema fluvial. Es necesario actuar con responsabilidad», subraya.

A esta preocupación se suma otro incidente registrado recientemente aguas arriba. La Asociación de Afectados por el Gobela ha denunciado la aparición de manchas de gasoil y un fuerte olor en el tramo urbano del río, a la altura del polígono Errotatxu. Los residentes alertaron a principios de este mes de residuos visibles de lo que sería combustible, al parecer de una posible fuga procedente de un antiguo tanque subterráneo deteriorado.

«No había una fuente clara, sino escapes que emergían en el cauce tras varios días de precipitaciones», explican portavoces de la agrupación vecinal. Con las lluvias de finales de septiembre «el olor era insoportable». «Nos preocupa que pueda tratarse de una filtración continua desde algún depósito enterrado en la zona industrial, ya que pequeñas fugas pueden canalizarse por corrientes subterráneas hasta el río», señalan.

Entonces, la Ertzaintza, técnicos de URA y personal de la Diputación acudieron al lugar para tomar muestras y evaluar el alcance del vertido. Durante las labores de inspección, los agentes hallaron el cadáver de un martín pescador en la misma zona afectada, aunque se desconoce si la muerte del ave guarda relación con la contaminación.