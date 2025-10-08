El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Técnicos analizan los vertidos y la muerte de un ave en el Gobela. A. A. G.

Nuevos vertidos reavivan la preocupación por la contaminación en el río Gobela

URA detecta restos de un pesticida tóxico vinculado al antiguo vertedero de Lleuri, mientras vecinos alertan de fugas de gasoil en el cauce

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:48

La contaminación en el río Gobela vuelve a encender las alarmas. Un reciente estudio ha confirmado la presencia de lindano, un pesticida prohibido desde hace ... años, en varios puntos de la red fluvial a su paso por el municipio de Getxo. El origen se sitúa en los lixiviados del antiguo vertedero de Lleuri, situado bajo el actual centro comercial Artea (Leioa), según un informe elaborado por la Agencia Vasca del Agua (URA) y la Fundación AZTI.

