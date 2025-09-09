El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Los semáforos se ubican en áreas con gran afluencia de escolares. A. G.

Nuevos semáforos en Gorliz refuerzan la seguridad vial

La medida atiende una demanda vecinal histórica de reducir la velocidad de los coches en la calle Tribiñu, cerca de los accesos a la ikastola

Johana Gil

Johana Gil

Gorliz

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:58

«Los niños de Gorliz tienen miedo de cruzar la calle», lamentaban los vecinos desde hace años ante la falta de seguridad vial en los ... accesos de la ikastola. Frente a la evidente necesidad de frenar el tráfico en la zona, se han tomado ahora nuevas medidas. Se han instalado tres semáforos en puntos estratégicos con el objetivo de proteger a los más pequeños. Dos de ellos regulan los cruces cerca del centro educativo, en la calle Tribiñu, mientras que el tercero se ubica en la calle Urezarantzan (Entrepinos), junto a la parada de autobús.

