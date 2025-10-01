La Justicia desbloquea un plan en Sopela para construir 490 VPO y ampliar el instituto

El desarrollo urbanístico del sector de Abaro en Sopela ya tiene vía libre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del ... País Vasco ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Vecinal de Sopela (AVS) contra el plan parcial en la zona ubicada en Larrabasterra, dando así la razón al Ayuntamiento. La sentencia permite desbloquear el proyecto de construir unas 490 viviendas de protección oficial –112, serán libres–, así como la ampliación del Instituto de Iberre mediante un nuevo edificio para la enseñanza de Bachillerato.

Además, se incluye un bidegorri y una pasarela que conectarán el barrio con el centro urbano. También se podrán ejecutar las propuestas aprobadas por el Consejo del Anillo Verde de la localidad para la recuperación ambiental en la vega de Urko y en el río Gobela.

Portavoces del Consistorio recuerdan que el parón ha significado posponer la respuesta a una demanda histórica de aumentar la oferta de vivienda asequible. El municipio tensionado por la falta de suelo para construir arrastra esta problemática desde 1999. El desarrollo de la iniciativa –recogido en el nuevo Plan General– contempla la mayor cantidad de pisos protegidos del municipio.

Así, tras más de dos años de bloqueo, el Gobierno local confía ahora en activar el proceso de urbanización cuanto antes, con el objetivo de iniciar las obras en cuanto se cumplan los trámites pendientes. «Se trata de una iniciativa privada que requiere impulso y coordinación pública», explica la alcaldesa Guruzne Carrasson, que ya ha anunciado el inicio de contactos con los principales propietarios para reactivar el trabajo. Aunque no se manejan aún plazos cerrados para el arranque, se prevé que las reuniones técnicas comiencen en las próximas semanas y que el calendario se defina antes de final de año.

El nuevo sector se conectará de forma rodada desde la calle Enrique Urrutikoetxea y el nuevo PGOU prevé una segunda conexión desde Gatzarriñe con continuidad con la zona de Argaluza. Peatonalmente se podrá llegar al centro de Sopela a través de ascensor urbano y una pasarela por encima de las vías del metro.

En el caso del centro de estudios, el Departamento vasco de Educación ya dispone de suelo en Loroño, una parcela de más de 3.800 metros cuadrados, donde se emplazará la infraestructura. El actual instituto cuenta con cerca de 380 alumnos que tienen que finalizar su formación reglada fuera del municipio de Uribe Kosta, en Plentzia o Getxo.

Cabe aclarar que la asociación vecinal aún puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Aunque la admisión a trámite de esta opción suele ser limitada, según señala la primera edil. La agrupación que preside Marisa Gadea, —también portavoz del grupo político municipal Alternativa Vecinal de Sopela—, ha defendido durante el proceso judicial que se debía cumplir íntegramente con el planeamiento general y que el 100% de las viviendas fuesen protegidas. Además, Gadea reclamaba que se reordenen los accesos al sector para evitar cuellos de botella.