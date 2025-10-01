El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Infografía de cómo será la promoción de viviendas, el nuevo edificio del instituto y la zona de espacios libres en Urko. Ayto. de Sopela

La Justicia desbloquea un plan en Sopela para construir 490 VPO y ampliar el instituto

Después de dos años, la sentencia desestima el recurso contencioso de la Asociación Vecinal y permite reactivar el desarrollo de Abaro

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:08

El desarrollo urbanístico del sector de Abaro en Sopela ya tiene vía libre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del ... País Vasco ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Vecinal de Sopela (AVS) contra el plan parcial en la zona ubicada en Larrabasterra, dando así la razón al Ayuntamiento. La sentencia permite desbloquear el proyecto de construir unas 490 viviendas de protección oficial –112, serán libres–, así como la ampliación del Instituto de Iberre mediante un nuevo edificio para la enseñanza de Bachillerato.

