Los gruistas: «No tenemos ni formación ni medios para cargar coches eléctricos»

La sanción de 500 euros que la Policía Local de Sopela ha impuesto a Gruauto por negarse el sábado por la tarde a trasladar un vehículo eléctrico que se salió de la calzada, no ha caído nada bien en el sector de la asistencia en carretera de Bizkaia. Les parece «desproporcionada cuando carecemos de formación y medios» con los que afrontar encargos cada vez más habituales.El parque de este tipo de vehículos no para de crecer condicionado por las restricciones medioambientales de los ayuntamientos.

Portavoces de los Bomberos admitieron ayer que, aunque la ficha de rescate del vehículo siniestrado, un Peugeot 208 Style eléctric, recoge «específicamente que debemos actuar nosotros, no había peligro ni necesidad de intervención urgente», por lo que, para este caso cabía la posibilidad de que anulasen la batería «talleres autorizados o mecánicos cualificados, especialmente de la marca».

Laura Peligros, la responsable de la correduría Asesoranz, contratada por la propietaria del vehículo siniestrado, se ha vuelto literalmente «loca» para retirar el coche. «No puede ser que se tarde tres días, podía pasar cualquier cosa, incluso que alguien vaya a robar y se electrocute. Ha habido una línea muy fina y nadie se quería hacer cargo del vehículo. Ni la policía, ni los bomberos, ni las grúas... Y ahora todo el sector tiene dudas porque las salidas de carretera son muy comunes, lo que nos sorprende es que si la Peugeot dice que sólo lo pueden manipular los bomberos, no asuman la responsabilidad», comentó ayer en una conversación con este periódico.

Sea quien sea el encargado de desactivar la batería, los gruístas lo que tienen claro es que «sin anularlas no podemos realizar el servicio, nos puede salir caro, si se quema la grúa, ¿quién lo paga?», pregunta Fernando Otero, gerente de Grúas Otero. Todavía no ha tenido que lidiar con una situación de este tipo, pero no descarta que le toque pronto. «En un futuro va a ser más común», afirma mientras exige sentido común. «No se nos puede multar si ni siquiera los propios bomberos y policía saben a veces qué hacer», comenta el profesional.

Grúas Maite Barinaga sí que se negó no hace poco a un traslado en Saltacaballos, aunque la Guardia Civil no le sancionó. «Yo por un servicio no voy a poner en riesgo a un trabajador o perder un vehículo de 90.000 euros», insisten. «Carecemos de pautas sobre cómo actuar en un siniestro, otra cosa es un pinchazo o una avería, entonces no ponemos ninguna pega». «Los bomberos tardan diez minutos en cortar los cables, ponen sacos de tierra... Nosotros estamos perdidos, igual cortamos un cable y nos da una sacudida y terminamos fritos», advierten.

Los profesionales instan a las marcas de coches a simplificar. «Cada marca tiene su desconectador en un sitio», revelan. «No nos han dado cursillos ni información, no sabemos nada, hay que utilizar ropa adecuada, calzado, los bomberos lo tienen, pero nosotros estamos desnudos», advierten.

Que la Policía Local de Sopela haya sancionado a Gruauto, una empresa con décadas de experiencia y miles de traslados a sus espaldas, es inusual. «Es la primera vez que oímos algo así», aseguran desde la correduría de seguros Martin Talbaila de Santurtzi. Multiseguros de Sopela tampoco ha tenido «problemas». Hasta ahora. «Todos las pólizas incluyen la asistencia en carretera, da igual que sean eléctrico o no, las grúas tienen que trasladarlos», afirman. El Real Automóvil Club Vasco Navarro tampoco ha tenido «ningún caso».

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados anima a «regular» y a «anunciarse porque puede haber un problema de seguridad y los consumidores tienen derecho a conocerlo». «Los vehículos eléctricos son novedosos y hay muchas asignaturas pendientes, no es solo el auxilio, hay parkings que ponen pegas a aparcar e incluso navieras que prohiben transportar estos coches», aclara. En el caso de Sopela apunta que es «discutible» que el gruísta haya abandonado un vehículo. «La ley de Tráfico recoge que las operaciones de auxilio en carretera deben hacerse con seguridad, aunque esté ordenada por la autoridad».