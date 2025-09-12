El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Infografía de cómo quedará el futuro bidegorri. Ayto. de Gorliz

Gorliz inicia las obras del bidegorri que conectará la playa y el centro

Las obras, que durarán alrededor de cuatro meses, afectarán las plazas de aparcamiento en la calle Eloisa Artaza, pero no cortarán el tráfico rodado

Johana Gil

Johana Gil

Gorliz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:03

El próximo lunes arrancan las obras del nuevo bidegorri de Eloisa Artaza, en Gorliz. Un tramo que junto a la red ciclable existente conectará el centro urbano de la localidad con el paseo de la playa.

En esta primera fase, los trabajos se concentrarán en unos 310 metros, lo que afectará a las plazas de aparcamiento situadas en el lado impar, entre Sertutxena y el cruce con Ondargana, y en esta misma calle también quedará cerrado al uso el parking público. Durante este periodo no se cortará el tráfico rodado, aunque quedarán inutilizadas más de una veintena de parcelas de estacionamiento. Cabe aclarar que una vez finalicen los trabajos, cuya duración se tiene previsto que sea de cuatro meses, los espacios volverán a estar disponibles.

El nuevo carril bici contará con recorridos de sentido único. Uno discurrirá sobre la acera, que se ampliará en algunos puntos, y el otro compartirá calzada con los coches, aunque quedará claramente señalizado. El diseño contempla aceras de al menos dos metros, la reorganización de los aparcamientos y «la conservación del arbolado en la medida de lo posible», puntualizan fuentes municipales.

El proyecto está financiado con Fondos Europeos Next Generation, gestionados a través de la Asociación de Desarrollo Rural Jata Ondo, con una subvención de 134.600 euros. Desde el Consistorio destacan que esta actuación busca mejorar las conexiones internas de la localidad mediante el transporte sostenible. Asimismo, informan de que se comunicará puntualmente a los vecinos cualquier incidencia o modificación en el tráfico que pueda producirse.

