Getxophoto 2019: fechas y programa de artistas Montaje de Getxophoto 2019. / Pedro Urresti EL CORREO Miércoles, 28 agosto 2019, 11:39

Getxophoto 2019 ya calienta motores. Operarios instalan estos días los soportes al aire libre de las exposiciones del Festival Internacional de Imagen, que arranca el próximo miércoles bajo el lema 'Post Homo sapiens. Programando el futuro'. Los procesos de aceleración, la automatización digital y la inteligencia artificial, impulsores del concepto de transhumanismo, aportarán el tema genérico de las 20 exposiciones que podrán contemplarse del 4 al 29 de septiembre de 2019. La semana de apertura vendrá cargada de actividades, con más de una veintena de artistas e invitados internacionales. Uno de los alicientes será la presencia de Neil Harbisson, que hablará de su experiencia cotidiana como cyborg y protagonizará un especial concierto a partir de las caras de los asistentes. La asistencia es gratuita con inscripción previa.

Programación Getxophoto 2019

Neil Harbisson

Vida cíborg

Lauren McCarthy

Follower

Joy Buolamwini

Algorithmic Justice League

Anaïs López

The Migrant

Juno Calypso

What to do with a Million Years

Haley Morris-Cafiero

The Bully Pulpit

Maija Tammi

One of Them is a Human

Matthieu Gafsou

H+

Jan Hoek

Boda Boda Madness

IC Visual Lab

Alone with Empire

Masamichi Kagaya & S. Mori

Autoradiograph

Ezio D'Agostino

NEOs

Reiner Riedler

Will

Julien Mauve

L'île aux Libellules

Ali Eslami

False Mirror

Federico Estol

Héroes del brillo

Ritual Inhabitual

Mapuñuke Choyvn Iñchiñ*

Marcos Zegers

Agua, minería y éxodo

Jaakko Kahilaniemi

Past-it

Claudia Gori

The Sentinels: Electrosensitivity in Italy