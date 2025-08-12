El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Getxo se viste hoy de pijama

Jordi Alemany

Getxo se viste hoy de pijama

Las cuadrillas preparan desde la mañana los platos de marmitako, que irán a concurso en un día que se alargará para algunos hasta muy tarde

Leire Pérez

Leire Pérez

Martes, 12 de agosto 2025, 14:24

Getxo despide hoy las fiestas del Puerto Viejo y lo hace a lo grande, aunque sin grandes vestimentas ni firmas. En pijama. Sus vecinos llevan ... desde la mañana ataviados como si se fuesen a la cama o se acabasen de despertar. Una tradición con la que darán fin a los festejos. Algunos de madrugada. Antes toca preparar marmitako con amigos y familia. «Es un día familiar, a las 08.00 horas ya hemos llegado», reconocía César Villazón. Más allá de alcanzar un buen puesto para él y el resto de sus amigos, «lo importante y el truco es pasarlo bien, es un día tranquilo, al lado de casa, estamos aquí el día, es una jornada importante», reivindica el getxotarra.

