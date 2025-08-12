Getxo se viste hoy de pijama

Getxo despide hoy las fiestas del Puerto Viejo y lo hace a lo grande, aunque sin grandes vestimentas ni firmas. En pijama. Sus vecinos llevan ... desde la mañana ataviados como si se fuesen a la cama o se acabasen de despertar. Una tradición con la que darán fin a los festejos. Algunos de madrugada. Antes toca preparar marmitako con amigos y familia. «Es un día familiar, a las 08.00 horas ya hemos llegado», reconocía César Villazón. Más allá de alcanzar un buen puesto para él y el resto de sus amigos, «lo importante y el truco es pasarlo bien, es un día tranquilo, al lado de casa, estamos aquí el día, es una jornada importante», reivindica el getxotarra.

Para Gonzalo Loza hoy es «fundamental para alguien que vive en Algorta». «Es igual que paellas, es clave, lo más importante para alguien que es de aquí, es juntarnos todo el pueblo y poner fin a las fiestas del Puerto Viejo, algo muy bonito», defiende. Mientras reivindicaba el día, le daba al fogón y a los ingredientes. «Nuestro marmitako es de 6,5. Hay gente que tiene mucho callo, pero lo importante es prepararlo y comerlo con los amigos. No hay más, hasta que el cuerpo aguante», señala. Y sabe que hoy el día será largo, a pesar del calor. No tiene intención de retirarse pronto para casa. «Hoy hasta que el cuerpo aguante, hemos bajado, pero no sabemos cuándo subiremos», decía esta mañana con sorna mientras el mercurio ya superaba los 30 °C.

A unos metros están Maialen Barcena y Ane Molero. «Es el día de cerrar las 'jaiak', de pasarlo bien y que es el que más queda en la memoria. También todas las tonterías que hemos hecho, para luego ver las fotos y recrearnos en los festejos», apuntaba la joven. «Es muy divertido», comentaba al tiempo que animaba a ir con ropa de estar en casa. «Es un chollo, no hay nada mejor, todo el día con el pijama puesto y llegas a casa y no te hace falta ni quitarlo, a la cama directas», explican las chavalas.

El día estará amenizado por la romería Orekka y a las 21.00 horas se entregarán los premios del Concurso de Marmitako. Mañana a las 06.00 horas se quemará el TXO en las murallas y sonará la traca de fin de fiestas.