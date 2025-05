Getxo y Leioa persistirán en eliminar la brecha del metro pese al rechazo del Gobierno vasco

Leire Pérez Getxo Lunes, 12 de mayo 2025, 17:57 Comenta Compartir

La decisión del Gobierno vasco de descartar por ahora el soterramiento del metro a su paso por Getxo y Leioa es un mazazo, pero aún así los ayuntamientos de ambas localidades no piensan darse por vencidos. Es una reivindicación histórica que continuarán defendiendo. Y que no es otra que, por un lado, terminen las molestías que acarrea el tramo a cielo abierto, pero también la brecha que supone partir de raíz barrios como el de Lamiako. El Ayuntamiento de Getxo (PNV y PSE) defiende las «consecuencias positivas» que tendría la actuación» y la extiende a todo el municipio y a barrios como el de Bidezabal. Alrededor de un millar de personas viven cerca del tren metropolitano en la localidad.

En Leioa, el Ejecutivo local, también en manos de jeltzales y socialistas, quiso ayer reiterar su «apuesta» por 'enterrar' las decenas de metros de trinchera que le afectan. «Hemos trabajado y seguimos trabajando con las diferentes administraciones para que el proyecto se convierta en realidad, aportando, como Ayuntamiento, todo aquello que podamos y este en nuestra mano», defendieron.

Hace cinco años, este segundo municipio presentó un convenio para transformar precisamente la zona de Lamiako y planteó un posible cubrimiento, para el que era necesario la implicación de las instituciones supramunicipales. En 2024 Getxo también trasladó formalmente al Consorcio de Transportes la misma petición. Hay cientos y cientos de vecinos afectados. Ambos municipios llevan años incluyendo el requerimiento en su agenda y lo han formalizado, incluso, por escrito. Sin embargo, no han tenido la respuesta esperada. Ni la posibilidad de ejecutar la obra está encima de la mesa ni tampoco Euskal Trenbide Sarea ni el Departamento de Movilidad Sostenible del Ejecutivo autonómico tienen en mente impulsar estudios técnicos sobre la viabilidad de enterrar las vías del tren.

La falta de un cronograma fue desvelado el pasado 24 de abril por la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García, a una pregunta del PP. Ayer, la formación popular mostró su disconformidad y planteó una batería de medidas para instar al Gobierno vasco y a la Diputación a que reconsideren la decisión. De forma simultánea, se presentarán tanto en el Parlamento vasco como en las Juntas de Bizkaia y en el Ayuntamiento de Leioa proposiciones de ley y mociones.

«Vender humo»

«Se ha cerrado la puerta a un proyecto antes ni siquiera de analizarlo. No hay estudios, no hay intención ni presupuesto. No hay nada, vuelve a haber humo. Durante años nos han vendido promesas y fotos, algo concebible y ahora se sabe que no va a ver la luz. Como lo veíamos venir hemos solicitado una solicitud de información en el Parlamento vasco», argumentó el parlamentario popular Santiago López, que ofreció ayer una rueda de prensa junto al apoderado Pablo Gómez-Guadalupe y el concejal de Leioa Jon Albisu. «Deben darse pasos reales, el compromiso es cero, este proyecto estratégico no puede caer en saco roto», incidió Gómez- Guadalupe.