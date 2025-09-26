Getxo instala un gálibo en un túnel bajo el metro para que no se empotren vehículos Tras varios accidentes, se busca prevenir que camiones, furgonetas y autobuses de más de 2,5 metros de altura accedan al paso bajo en Algorta

El túnel de la calle Bolue, en Algorta, es un auténtico punto negro para los vehículos de gran tamaño. Ante esto, el Ayuntamiento de Getxo ha aprobado por fin la instalación de un gálibo con el objetivo de impedir que camiones, furgonetas y autobuses que superen la altura máxima de 2,5 metros queden atrapados en el paso subterráneo. La medida llega después de varios accidentes registrados en los últimos meses que han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad vial en esta zona.

La última escena se vivió hace apenas dos semanas, cuando un autobús de la compañía Ereaga Bidaiak, con una veintena de pasajeros a bordo, quedó encajado bajo el puente a la salida del metro de Algorta. Aunque no hubo heridos, la imagen se sumaba a la larga lista de episodios similares. En marzo, un camión frigorífico quedó atascado, lo que obligó a intervenir a los Bomberos y a los servicios de limpieza para despejar la calzada.

Estos incidentes no son casos aislados. La estructura está señalizada con varios carteles –cinco, ubicados en diferentes lugares tanto en el entorno como en la propia entrada– que advierten de la altura máxima. Sin embargo, en el caso de los camiones, la cabina suele pasar sin problemas, pero no la parte trasera que acaba golpeando el techo de hormigón.

«La señalización no es suficiente y urge instalar una baliza física que alerte con antelación a los conductores», defienden portavoces de EH Bildu, que ya en diciembre habían planteado esta petición –apoyada entonces también por el Partido Popular–, y que esta vez han sugerido de nuevo. Hasta hace unos meses, el equipo de Gobierno (PNV y PSE) se había mostrado reacio a adoptar medidas adicionales. La concejala de Servicios e Infraestructuras, Janire Ocio, aseguró el año pasado que «quien no sea capaz de ver las señales actuales no será capaz de ver ninguna otra» y atribuyó el problema a la imprudencia de los conductores. Sin embargo, la frecuencia de los accidentes ha forzado el cambio de postura.

La edil ha reconocido ahora que los avisos instalados «no han sido efectivos». «Hemos visto lo sucedido en poco tiempo. Entonces sí vamos a tomar medidas para reforzar esa seguridad», explica. Los técnicos municipales trabajan ya en el análisis para definir el mejor lugar para colocar los arcos de gálibo «que frenen a los vehículos antes de que alcancen la boca del túnel». Tres de los carteles existentes se ubican en la bajada desde la rotonda de Euskal Herria, uno en el propio paso y otros dos de subida desde Villamonte.

El nuevo sistema consistirá en una estructura física que marcará el límite permitido con antelación. Si un vehículo demasiado alto intenta acceder, golpea contra esta barrera ligera que genera un ruido de aviso y obliga al conductor a detenerse y desviarse.