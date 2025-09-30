Getxo dará hasta 550 euros al mes para abrir negocios en lonjas vacías

La apuesta por la revitalización comercial del municipio de Getxo se refuerza con el programa 'Lonjak Piztu'. Una línea de ayudas al alquiler de locales ... vacíos que busca incentivar la apertura de negocios en los barrios y reforzar el tejido económico local. El borrador de esta convocatoria fue presentado en la última comisión por el área de Promoción Económica, con novedades que amplían el alcance de la iniciativa, que tuvo su primera y única edición en 2022.

La medida, que se enmarca dentro del Plan Estratégico de Comercio, subvencionará hasta el 50% del alquiler mensual durante un periodo de 12 meses, con un máximo de 400 euros mensuales, ampliables hasta 550 euros si se cumplen determinados criterios. Entre ellos, se suele priorizar la titularidad femenina, juvenil o las actividades en sectores como la economía circular, cultura, tecnología, bienestar o coworking, entre otros.

«Queremos que más persianas suban y que Getxo gane en vida de barrio y empleo», explica Juanma González, concejal de Promoción Económica. «Esta ayuda reduce el coste de arrancar y apuesta por actividades que dinamizan nuestras calles. Detrás de cada negocio hay un proyecto de vida, y con este impulso facilitamos que el talento local encuentre sitio en la localidad», señala.

La convocatoria oficial para presentar solicitudes se publicará en las próximas semanas y cubrirá contratos de alquiler firmados a partir del 1 de enero de 2025, según han adelantado fuentes municipales.

El nuevo plan contará con una dotación anual de 100.000 euros tanto para este año como para 2026. Como en ediciones anteriores, las lonjas deben estar ubicadas en calles concretas, contar con acceso directo desde la vía pública y cumplir con un rango de rentas máximas según zona y tamaño del local. Todos los detalles se especificarán en las bases, que aún están en estudio.

Las ayudas estarán dirigidas a microempresas y personas autónomas que inicien una nueva actividad, abran un comercio por primera vez o trasladen su negocio desde una vivienda u oficina a un local.

La primera experiencia de 'Lonjak Piztu' tuvo lugar hace tres años con una dotación de 50.000 euros. En esa convocatoria, catorce negocios se beneficiaron de la subvención. A día de hoy, nueve de ellos continúan en activo. El Consistorio calcula que se destinaron 46.752 euros para ayudar a estos emprendedores a asumir parte de su alquiler durante el primer año. Los negocios abiertos con esta ayuda abarcan una amplia variedad de sectores, desde una peluquería, pastelería, hasta una consultoría energética, una tienda de moda de segunda mano y una academia de estudios.

Portavoces municipales reconocen que el alto precio de los alquileres en Getxo sigue siendo un obstáculo importante para nuevos emprendedores. «El plazo de solicitudes se publicará en breve. La idea es valorar la demanda y si la tiene, seguir impulsándolo», indican.