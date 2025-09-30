El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El primer local de Bonhomía, uno de los negocios beneficiados en la pasada convocatoria. E. C.

Getxo dará hasta 550 euros al mes para abrir negocios en lonjas vacías

El Ayuntamiento retoma el programa 'Lonjak Piztu' de alquiler para animar a emprendedores que revitalicen el comercio del municipio

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:40

La apuesta por la revitalización comercial del municipio de Getxo se refuerza con el programa 'Lonjak Piztu'. Una línea de ayudas al alquiler de locales ... vacíos que busca incentivar la apertura de negocios en los barrios y reforzar el tejido económico local. El borrador de esta convocatoria fue presentado en la última comisión por el área de Promoción Económica, con novedades que amplían el alcance de la iniciativa, que tuvo su primera y única edición en 2022.

