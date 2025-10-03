Getxo y Berango chocan por el tráfico que generan los vecinos de 400 nuevos pisos El Ayuntamiento de la cabecera de comarca censura que la Diputación no previera un ramal que canalice el tráfico al corredor de Uribe Kosta

La Avenida Salsidu es el vial más usado por los nuevos vecinos para dirigirse hacia carreteras como el corredor de Uribe Kosta y la Avanzada.

El desarrollo que en los últimos años ha registrado Berango con la construcción de más de 400 viviendas en la zona de Santa Ana está teniendo repercusiones «negativas en la circulación» de Getxo. Este Ayuntamiento se ha visto obligado a reorganizar el tráfico en la zona del polideportivo de Fadura, pero también de los barrios de Zubileta, Salsidu y la Avenida de los Chopos ante los «problemas de seguridad» que se están registrando.

Getxo ha colocado unos pivotes en la calle Zubileta, en la 'muga' con Berango, que han transformado el vial en unidireccional. No deja más opción que adentrarse en Getxo por la zona de la Avenida de los Chopos o girar hacia Berango. La alternativa más elegida es la primera, puesto que la mayoría de vehículos buscan tomar una salida hacia el corredor de Uribe Kosta y hacia La Avanzada.

Según explica la concejala de Infraestructuras, Obras y Medio Ambiente, Janire Ocio, es una «decisión técnica que mejora la seguridad vial y la ordenación del tráfico. Se ha tomado como consecuencia del desarrollo urbanístico en la zona de Berango y ante el riesgo de que todo el tráfico de las nuevas viviendas fuera a venir por Salsidualde». Desde el Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, han considerado que de esta forma se dirigirán los coches hacia «los viales que sí tienen capacidad» como, por ejemplo, la «Avenida de los Chopos y Salsidu».

La responsable municipal ha defendido que «debe prevalecer la seguridad ciclable» en un lugar en el que se concentran personas de diferentes edades y muchas de ellas, incluidas menores, se dirigen al polideportivo en bicicleta. «Veremos el recorrido que tienen estas medidas», señala.

Los responsables municipales son conscientes de que el problema puede ir a más. «El marrón lo tenemos nosotros y las soluciones que se pueden aplicar no son de ámbito municipal. Las viviendas no están ocupadas ni al 50% y el tráfico ya está muy complicado», revela el concejal de Urbanismo, Álvaro González. El edil ha apuntado a Berango «por ser quien tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo, aunque nos acaba afectando a nosotros». También ha señalado a la Diputación. «En su momento preguntamos si iban a incorporar una salida al corredor y estamos esperando la respuesta. Getxo no puede doblar las calle», ironiza.

La decisión ha provocado las quejas de los residentes. Según critica el portavoz del PP, Eduardo Andrade, «se está creando más problemas de los que había, se impide que los vecinos que contaban con varias alternativas para moverse, ahora únicamente puedan incorporarse a una zona de Salsidu y del instituto, ya de por sí complicada». En opinión del popular, lo que debiera hacerse es «ramificar el tráfico».

«No es la primera ocasión en la que veo que los vehículos invaden el carril contrario para hacer el giro y eso genera un gran riesgo en el bidegorri », recuerda Xabier Benito, portavoz de Elkarrekin Podemos. Desde las filas soberanistas, el portavoz Ibon Rodríguez ha solicitado que se realice un «análisis» para conocer si el desarrollo urbanístico de Berango afectará a Getxo. «No ha habido ninguna lógica a la hora de planificar esta zona», censuró el edil.