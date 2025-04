Getxo adecentará Sarrikobaso tras seleccionar 645 peticiones vecinales

La zona de Sarrikobaso, en el barrio getxotarra de Algorta, se prepara para una serie de intervenciones con la puesta en marcha de diez proyectos ... surgidos directamente de las aportaciones realizadas por sus vecinos. A través del proceso participativo 'Getxo Txukun' se recogieron 679 propuestas, de las cuales 645 fueron consideradas válidas. Sin embargo, no todas verán la luz a corto plazo.

De todas las ideas, 52 serán tomadas en cuenta a través de actuaciones que en principio se llevarán a cabo en los próximos meses. Las reivindicaciones de los residentes incluyen mejoras en la accesibilidad y en el mobiliario urbano, como la sustitución o reparación de barandillas entre las calles Sarrikobaso y Bidezabal, y la renovación de los bancos existentes en el vecindario.

También se actuará sobre las vías Elorri y Gaztelumendi para reorganizar el espacio y generar nuevas plazas de aparcamiento –aún no se ha definido la cantidad exacta–, al tiempo que se reubicarán los contenedores en Sarrikobaso número 20 para mejorar la visibilidad en los pasos de peatones. Además, se habilitará un lugar específico para el aparcamiento de motos. Mientras, en colaboración con la Diputación, se instalará un lavadero de bicicletas en Ollarretxe.

Asimismo, se revisarán las fuentes existentes y se instalarán otras nuevas en puntos estratégicos, algunas de ellas adaptadas para animales, y se llevará a cabo una mejora general del mobiliario urbano con la instalación de nuevas papeleras. Finalmente, se sustituirán los contenedores de vidrio de la calle Gaztelumendi por modelos de apertura mejorada.

De total de aportaciones, 65 fueron descartadas por no ser técnicamente viables o no encajar en el marco del programa. Entre ellas, destacan demandas como la instalación de rampas mecánicas, pese a que se cuenta con estos elementos en Salsidu y serán modernizadas, según anunció el Consistorio el mes pasado. Además se ha solicitado la construcción de un puente peatonal sobre las vías del metro, un garaje en altura o la peatonalización total de la calle Sarrikobaso. Pero muchas de estas peticiones, aunque recurrentes, fueron desestimadas por su elevado coste o por no ser competencia directa del Ejecutivo local.

Desde el vecindario, aunque valoran positivamente las intervenciones previstas, algunas voces lamentan que otras necesidades más urgentes hayan quedado fuera. «Necesitamos más accesibilidad y zonas verdes», afirma Maite Zabalo, vecina de Getxo. Algunas de sus propuestas como la creación de un parque biosaludable con máquinas de ejercicio para mayores o nuevas zonas de esparcimiento para perros también fueron descartadas por «falta de espacio». Otro residente, Iñaki, señala que «hay muchas cosas que llevamos pidiendo desde hace años. Algunos tramos de acera están muy deteriorados y no se puede caminar bien».