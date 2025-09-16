El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mercado de Getxo es una de las empresas que ofrece una visita virtual a sus consumidores. L. P.

Getxo acerca el comercio local a los clientes con visitas virtuales

La herramienta simula una visita física a los establecimientos de 15 negocios de servicios y hostelería para reforzar su presencia online con el apoyo de Getxo Enpresa y Kutxabank

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:39

Los escaparates de los comercios de Getxo ya no se quedan en la calle. Desde hace unas semanas también se pueden recorrer desde casa, a ... través del móvil o el ordenador, gracias a un nuevo proyecto impulsado por Getxo Enpresa con el apoyo de Kutxabank. La iniciativa permite a una quincena de negocios del municipio disponer de un tour virtual en tres dimensiones interactivo de sus establecimientos, una herramienta visual que simula una visita física, pero desde cualquier lugar del mundo.

