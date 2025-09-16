Getxo acerca el comercio local a los clientes con visitas virtuales

Los escaparates de los comercios de Getxo ya no se quedan en la calle. Desde hace unas semanas también se pueden recorrer desde casa, a ... través del móvil o el ordenador, gracias a un nuevo proyecto impulsado por Getxo Enpresa con el apoyo de Kutxabank. La iniciativa permite a una quincena de negocios del municipio disponer de un tour virtual en tres dimensiones interactivo de sus establecimientos, una herramienta visual que simula una visita física, pero desde cualquier lugar del mundo.

«El consumidor es cien por cien digital. La sociedad ha cambiado y el comercio debe adaptarse. Hoy en día, antes de comprar, primero se busca en internet», explican desde la entidad empresarial, que agrupa a más de 300 negocios de la localidad. La propuesta está especialmente dirigida al sector servicios, aunque pueden sumarse otros perfiles.

El proceso es sencillo. Una empresa especializada visita el local, captura las imágenes panorámicas y construye un recorrido fluido y realista, que luego se integra en la web o redes sociales del negocio. Además, se pueden incluir etiquetas o puntos de interés para destacar zonas concretas. «Las visitas interactivas suponen la oportunidad perfecta para descubrir el ambiente, los productos y los servicios».

«El objetivo es dotar a las pequeñas empresas de herramientas que están al alcance de grandes cadenas, pero que de forma individual les resultan inaccesibles», señalan los responsables del desarrollo de esta aplicación. «Los comerciantes tienen claro que hay que estar en internet. El problema es que les faltan recursos. Son autónomos que trabajan todo el día, muchas veces solos o en negocios familiares. No tienen tiempo para generar contenidos. Les hace falta una solución práctica, como esta».

Academias y estudios de danza hasta clínicas, peluquerías y comercios de estética se han sumado a esta iniciativa. Entre ellos se encuentran nombres como Arkibatz, Areeta Rehabilitación, Asador Borda, Babor Centro de Estética, Chatterbox, Fangaloka, Getxoko Azoka, Irisbell Estética y Laser, Marcel Arranz Peluquería, Nenes, Oroitu Centro de Atención Especializada, Palacio San Joseren, Softouch Clínica Médica, Tangora Studio y Vivó La Danse Studio.

«Esto va más allá de una moda. Es una herramienta de marketing potente que mejora la visibilidad y genera confianza en el consumidor», concluyen desde la entidad. Al permitir que el cliente explore el negocio en detalle antes de visitarlo, se refuerza la confianza, principalmente en el sector de la hostelería o los servicios personalizados, donde el entorno influye directamente en la elección del consumidor.

Así lo confirma Fatima Babor, responsable del Centro estético Babor, una de las organizaciones que ya integra esta herramienta. El día a día le va bien, pero considera que hay que seguir dándose a conocer, e internet es el medio más adecuado. «Que la gente conozca mis servicios y cuando los necesite, en vez de ir a grandes cadenas valore lo que tiene en el propio municipio», señala.