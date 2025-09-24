Destrozan varios árboles recién plantados en el paseo de la ría de Lamiako

Cerca de una decena de árboles a lo largo del paseo de la ría en Lamiako han sido vandalizados. Esta semana, los vecinos de Leioa ... se han sorprendido al encontrar todos los ejemplares con el tronco roto por la mitad en un acto que el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria ha calificado de «inconcebible y totalmente injustificado».

El arbolado, que todavía estaba en fase de crecimiento, había sido plantado recientemente con el objetivo de mejorar la sombra y la estética del recorrido, especialmente pensando en el bienestar de las personas mayores que frecuentan la zona. Según explica el primer edil, «estos forman parte de una apuesta por mejorar el espacio público, y su destrucción no solo supone un daño ambiental, sino también un coste económico que recae sobre el presupuesto municipal y, en última instancia, sobre la ciudadanía».

«Desgraciadamente, estos actos vandálicos no son aislados», señala el regidor, recordando incidentes anteriores y daños a mobiliario urbano y pintadas en las fachadas de edificios públicos e inmuebles privados. «Lo que tenemos en nuestra localidad debemos cuidarlo entre todos. Es fundamental respetar también a todo aquello que nos rodea».

El Ayuntamiento tiene previsto reponer los ejemplares afectados en cuanto las condiciones del otoño lo permitan, ajustando el tipo y tamaño de los nuevos árboles según la planificación municipal. Además, se hace un llamamiento a los residentes para que denuncien este tipo de situaciones. «Si alguien identifica a los responsables, el coste de la sustitución no saldrá del bolsillo de los vecinos, sino de los autores del incidente», subraya el alcalde.

La comunidad local ha mostrado su rechazo a la destrucción y ha planteado medidas para proteger el paseo, que ha sido recientemente renovado. Entre las propuestas destaca la instalación de cámaras de vigilancia en la zona, con el objetivo de preservar las mejoras realizadas. Cabe destacar que el barrio fue objeto de un proyecto de rehabilitación, concluido en abril, que permitió transformar el entorno -marcado por su pasado industrial- con amplias zonas verdes, jardines y espacios de ocio.