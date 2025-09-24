El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los árboles del paseo de la ría en Lamiako habían sido plantados hace unos pocos meses. E. C.

Destrozan varios árboles recién plantados en el paseo de la ría de Lamiako

Al menos siete ejemplares han aparecido con el tronco roto

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:16

Cerca de una decena de árboles a lo largo del paseo de la ría en Lamiako han sido vandalizados. Esta semana, los vecinos de Leioa ... se han sorprendido al encontrar todos los ejemplares con el tronco roto por la mitad en un acto que el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria ha calificado de «inconcebible y totalmente injustificado».

elcorreo Destrozan varios árboles recién plantados en el paseo de la ría de Lamiako

