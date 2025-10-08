El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El paso por el puente de madera que conecta la calle Lizarre y Bultzibide en Sopela está prohibido desde abril de 2024. Ayto. de Sopela

Comienzan las obras para sustituir la pasarela de madera sobre el metro de Sopela

Tras más de un año y medio cerrada, el desvío de líneas eléctricas y de fibra óptica permitirá preparar la demolición de la estructura

Johana Gil

Johana Gil

Getxo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:09

Después de más de un año y medio cerrada, la pasarela de madera de Bultzibide, sobre las vías del metro de Sopela, por fin será ... sustituida. Han arrancado ya los trabajos previos, con el desvío de la línea de media tensión y de fibra óptica que atraviesan la estructura. Debido a las obras, la salida de la calle Olazubi permanecerá cerrada hasta el próximo martes –excepto el sábado y domingo–. Por lo que se habilitará la circulación en doble sentido en la calle Bultzibide.

