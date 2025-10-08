Comienzan las obras para sustituir la pasarela de madera sobre el metro de Sopela

Después de más de un año y medio cerrada, la pasarela de madera de Bultzibide, sobre las vías del metro de Sopela, por fin será ... sustituida. Han arrancado ya los trabajos previos, con el desvío de la línea de media tensión y de fibra óptica que atraviesan la estructura. Debido a las obras, la salida de la calle Olazubi permanecerá cerrada hasta el próximo martes –excepto el sábado y domingo–. Por lo que se habilitará la circulación en doble sentido en la calle Bultzibide.

Este primer paso marca el inicio de un proyecto que se prolongará al menos hasta finales de noviembre, cuando se tiene previsto que el puente haya sido demolido. La única autorización pendiente es la relativa a la zona de afección del ferrocarril, que se espera recibir esta misma semana, según portavoces municipales.

Desde el Ayuntamiento reconocen que la clausura ha sido prolongada, lo que ha provocado numerosas quejas de vecinos que tienen que rodear las vías del suburbano para cruzar al otro lado. Sin embargo explican que «es un proceso técnicamente complejo ya que requiere la coordinación de diversas instituciones y empresas privadas —Iberdrola, CTB, Metro Bilbao y el propio Consistorio— para ejecutarse». Aclaran también que la licitación de la nueva pasarela se encuentra en fase de redacción de pliegos.