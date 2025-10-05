El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La ría, inusualmente amarilla.

La ría, inusualmente amarilla. Maika Salguero

25.000 patos tiñen la ría de Bilbao de solidaridad amarilla

La XXI 'Estropatada' recauda 200.000 euros este año que suma al millón y medio conseguidos en estos años para plantar cara a las dolencias neurodegenerativas

Leire Pérez

Leire Pérez

Bilbao

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:57

Comenta

Humo amarillo, una ristra de petardos y miles de patos al agua. 25.000 palmípedos, para ser exactos, han caído este domingo al mediodía a ... la ría de Bilbao ante la expectación de sus 'dueños', que un año más no han dudado en secundar la llamada de la Fundación The Walk On Project (WOP). Un fuerte ohhhh se escuchó entre el público mientras los bomberos de Bilbao iban tirando desde el Puente Euskalduna las aves de plástico.

