25.000 patos tiñen la ría de Bilbao de solidaridad amarilla

Humo amarillo, una ristra de petardos y miles de patos al agua. 25.000 palmípedos, para ser exactos, han caído este domingo al mediodía a ... la ría de Bilbao ante la expectación de sus 'dueños', que un año más no han dudado en secundar la llamada de la Fundación The Walk On Project (WOP). Un fuerte ohhhh se escuchó entre el público mientras los bomberos de Bilbao iban tirando desde el Puente Euskalduna las aves de plástico.

La capital vizcaína se ha convertido en la ciudad de la solidaridad en una mañana en la que la marea amarilla sumaba su 13ª edición. La 'Estropatada' es una fiesta de sensibilización con la presencia de hinchables, tirolinas y una zona gastronómica en favor de las patologías neurodegenerativas. En primera fila, junto a la barandilla, esperaban el momento muchas familias con niños. «Ya estuvimos el año pasado y es un buen día, tenemos tres, uno para cada miembro de la familia. Hay rivalidad, ahora miraremos en la web a ver quién gana, así pasamos el día y está muy bien para los peques», confesó Dani Hernández.

Montse Pérez hizo doblete. Primero fue a la carrera contra el Cáncer de Mama y luego se acercó a la explanada del ItsasMuseum, donde se celebraba el evento de los patos. «Es una jornada maravillosa, cada año participamos en las dos actividades, así que después de terminar la carrera hemos venido y luego, a comer a casa, que ya llevamos mucho ajetreo, pero muy a gusto. Disfrutando del día, genial que haya tantas cosas en Bilbao y encima tan solidarias y tan buenas», comentó antes de mirar en qué puesto había quedado su ejemplar. «Hay muchas actividades, nos ha cuadrado y hemos venido porque hay muchas cosas para los niños, está muy bien», apuntó Ohiana junto a su pareja y sus dos hijos.

Ampliar Momento en el que los patos son lanzados al agua desde el puente Euskalduna. Maika Salguero

«Hemos lanzado 25.000 patos, superbien, porque va subiendo el número -el año pasado fueron 20.000- y hay que recordar que son los únicos patos del mundo que se fabrican con materiales de origen vegetal. También nos importa lo medioambiental. Luego recogemos cada uno de ellos, es un compromiso importante», recordó Mikel Rentería, uno de los organizadores.

Sensibilizar

Este año la cita ha coincidido adrede con la carrera solidaria contra el Cáncer de Mama. «Hay más de mil personas que están recorriendo Bilbao y luego se suman a nuestra fiesta, llegan a lo largo del día. El viernes hicimos el WOP festival, así que es un fin de semana de muchísima actividad. Lo importante es sensibilizar sobre las enfermedades neurodegenerativas», explicó Rentería.

En estas 13 ediciones la Fundación ha logrado recaudar 1,5 millones de euros. A esta cantidad se sumarán en torno a 200.000 euros más. «Ponemos el foco en la investigación de proyectos que afectan al mayor número de ellas porque algunas tienen cosas en común, es cierto que el origen son las leucodistrofias, pero trabajamos en ELA, esclerosis múltiple...».

Como todos los años han estado presentes miembros de la Legión 501 de Star Wars. La jornada se alargará hasta bien entrada la tarde. La zona infantil estará abierta hasta las 19.00 horas.