Un millar de jóvenes recorre Bilbao en protesta por el desalojo del gaztetxe de Rekalde

Declaraciones del portavoz del gaztetxe

Iker Villanueva, portavoz del gaztetxe, ha hecho unas declaraciones. «Lo primero queríamos denunciar a los responsables del desalojo, en este contexto ubicamos al Ayuntamiento de Bilbao, alcalde, al concejal de Urbanismo, como responsables del desalojo por no haberse puesto en contacto con el gaztetxe en ningún momento, no ha ofrecido ningún tipo de alternativa y además ha priorizado intereses privados, capitalistas, por encima de un proyecto de más de diez años que ha ofrecido diferentes oportunidades tanto para la juventud trabajadora del barrio de Rekalde como para diferentes colectivos del barrio que han utilizado el espacio para reunirse. Al mismo tiempo hemos realizado charlas, talleres y demás actividades que se quedan sin un lugar. Por eso señalamos al Ayuntamiento por no ofrecer una alternativa y favorecer intereses privados y lucrarse. Queríamos denunciar la brutalidad policial sufrida anoche, transmitir la solidaridad a todos los detenidos y a todas las personas que han sido heridas. Seguiremos luchando para conseguir un espacio que responda a las necesidades de la juventud trabajadora».