La religión chupadedista

Entre que a unos les gusta que les chupen el dedo y otros creen que todos nos lo chupamos, a veces todo es muy confuso

Luis López

Luis López

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:50

Quiero aprender a hacer punto de cruz para bordar en una tela blanca, con letras indelebles y floridas, el acuerdo sobre la proposición número 43 ... del último pleno municipal de Bilbao. Luego quiero ponerle un marco con volutas y querubines. Pactaron ese acuerdo los grupos de gobierno, PNV y PSE, y el principal partido de la oposición, EH Bildu. Suman entre los tres 23 de los 29 representantes de la soberanía popular en el Ayuntamiento de la gran ciudad vasca. Así que en ese acuerdo queda destilada la esencia de la democracia, es el triunfo del diálogo, del poder de la palabra y da cuerpo a la potencia transformadora de la política local. A continuación, el texto. Todos en pie: «El pleno del Ayuntamiento de Bilbao insta al equipo de gobierno a reforzar los modelos de gestión comunitaria en la villa a través de la implementación y revisión y renovación en los casos que proceda, de las herramientas existentes para ello (sic)».

