Dos policías municipales patrullan por Bilbao. Maika Salguero

Pendiente del legado

Aburto hace un repaso a los logros conseguidos desde que es alcalde, asume que se han cometido errores inconcretos y consolida su nuevo discurso sobre delincuencia

Luis López

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:02

No quiso aburrir Juan Mari Aburto desgranando sus logros, enumerando las obras y proyectos ejecutados «durante la última década». Eso nos llevaría, «al menos, hasta ... la madrugada», dijo. Esta postura que adoptó el alcalde en el pleno sobre el estado de la villa de ayer denota dos cosas. De un lado, ya se ve que tomó como periodo de referencia y análisis no el último ejercicio ni el presente mandato. No. Se refirió hasta en 19 ocasiones a los diez años que acaba de cumplir él al frente de la ciudad. Esta referencia temporal tan extensa sugiere que la intervención estaba diseñada más en términos de exposición de legado personal que de evaluación del actual equipo de gobierno.

